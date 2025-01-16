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快訊／黃麟凱槍決　廢死聯盟轟「違法執行」：賴清德、鄭銘謙槍下留人

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝） 

▲黃麟凱殺死王家母女，今晚執行槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

今年32歲的死刑犯黃麟凱，在2013年以童軍繩將19歲女友及47歲女友母親勒斃，依性侵殺人、殺人罪判處死刑，並在2017年定讞，預計在今(16)日晚間9點執行槍決，也是賴清德總統任期第一位執行的死刑犯。對此，台灣廢除死刑推動聯盟也發出聲明，譴責政府「為政治利益殺人，其心可鄙」、「敬告賴清德總統、鄭銘謙部長槍下留人」。

廢死聯盟表示，按照憲法法庭113年度憲判字第8號判決，賦予包含黃麟凱在內37位死囚新的救濟選擇，具體指示死刑終局裁判應經過合議庭法官「一致決」，但黃麟凱等37人迄今均未能探知終局判決是否屬於「一致決」，存在程序疑義，也未經「量刑前社會調查」，不符憲法對死刑「最嚴密之正當法律程序要求」。

廢死聯盟指出，此等疑義尚未釐清之前，按憲判8意旨及精神，主管機關不得恣意執行。若有執行，此即屬違反憲判8意旨精神之執行。為此，黃麟凱委任律師正檢視個案裁判具否憲判8意旨，這是憲法賦予的特別救濟機會，如今聲請人仍在進行救濟，法務部長、總統簽署執行令，「必然是違法、違憲！也是國際社會所不能接受的殺人行為！」

廢死聯盟批評，現在距離執行還有一個半小時，呼籲「賴清德總統、鄭銘謙部長槍下留人！」、「若違法執行，與恣意殺人無異，為政治利益殺人，其心可鄙。」

台灣廢除死刑推動聯盟全文如下：

違法執行 無異恣意殺人
民間團體針對法務部再次執行死刑譴責聲明

距離媒體所報導的執行時間，尚有一個半小時。違法執行，與恣意殺人無異，為政治利益殺人，其心可鄙。敬告賴清德總統、鄭銘謙部長槍下留人！

按憲法法庭113年度憲判字第8號判決（下稱「憲判8」）意旨，對於37位聲請人（死囚），包含黃麟凱在內據以聲請之最高法院106年度台上字第810號刑事判決，個案判死僅應適用於個案犯罪情節最嚴重，且其刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求之情形，方為合憲，因此，憲判8賦予各該聲請人得請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長亦得依職權提起非常上訴。

而對於37位死囚包含黃麟凱在內，憲判8依此提供他們開啟新的救濟選擇。就此等個案，憲判8除具體指示其等死刑確定終局裁判應經過合議庭法官「一致決」外，亦賦予檢察官負有證明確定終局判決係以一致決作成之義務。由於過去判決評議是否為「一致決」係屬祕密，37位死囚包含黃麟凱在內，迄今均未能探知其等確定終局判決是否屬於「一致決」，因而存有程序疑義；此外，現37位死囚包含黃麟凱之個案，其等判死程序均未經「量刑前社會調查」之程序調查，而存有個案是否符合憲法最嚴密之正當法律程序要求等疑慮。而於此等疑義尚未釐清之前，按憲判8意旨及精神，主管機關不得恣意執行。若有執行，此即屬違反憲判8意旨精神之執行。

日前聲請人黃麟凱委任之律師經閱卷，正藉此檢視就其個案裁判上具否憲判8意旨部分，聲請人自得請求檢察總長提起非常上訴，此亦屬憲判8判決理由第147段揭示，為保障聲請人之權益並彰顯其對釋憲聲請之貢獻賦予聲請人就原因案件有個案特別救濟之機會。

今晚法務部長、總統簽署的執行令，在聲請人仍在進行救濟的情況下，必然是違法、違憲！也是國際社會所不能接受的殺人行為！

距離媒體所報導的執行時間，尚有一個半小時。違法執行，與恣意殺人無異，為政治利益殺人，其心可鄙。敬告賴清德總統、鄭銘謙部長槍下留人！

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