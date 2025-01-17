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新任檢察長交接典禮宣誓上任　鄭銘謙談死刑：落實司法正義

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察機關檢察長聯合交接及宣誓典禮。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部今（17日）舉行「114年法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察機關檢察長聯合交接及宣誓典禮」，象徵檢察體系新一輪領導團隊正式上任。典禮前，部長鄭銘謙針對昨晚槍決死囚黃麟凱一事進行回應，強調此次死刑執行完全依法審慎，旨在落實司法正義。他在典禮上勉勵新任檢察長，希望他們在未來的崗位上秉持專業，更需以身作則。

典禮前鄭銘謙表示，黃麟凱的案件情節極為嚴重，犯罪手段兇殘、惡性至極，此次死刑執行符合憲法法庭所指示的最嚴密審判程序，並經最高檢察署檢察總長依非常上訴標準進行審核後完成。他強調：「本次死刑執行完全依法依規，過程非常審慎，旨在回應社會對司法正義的期待，絕無任何特殊考量或預設立場。」

新任新北地檢署檢察長郭永發在交接典禮致詞中承諾，將全力支持基層檢察官，確保他們能專注於辦案、沒有後顧之憂。他表示：「我要確保同仁感受到公平的職場環境，杜絕任何形式的職場霸凌。」郭永發強調，他希望成為機關同仁最大的依靠。

▼新北地檢署檢察長郭永發在交接典禮致詞中承諾，將全力支持基層檢察官。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

此外，他也坦言新北地檢署作為全國案件量最多的檢察機關，目前在軟硬體設施方面仍有改善空間。他特別以詼諧的語氣向台灣高等檢察署檢察長張斗輝喊話：「你也要讓我靠一靠！」言語間展現了對同仁合作支持的期待，也為莊嚴的交接儀式增添了一絲輕鬆與親切的氛圍。

新任福建連江地檢署檢察長林彥良在致詞中深情地談到，身為首派檢察長，年過半百依然懷抱初心，堅守同一份使命，那就是爭取國民的信任。他表示：「多年來，我深刻體會到，檢察官的每一項判斷，都可能改變當事人的一生。而如果沒有國民的支持，檢察官的工作將寸步難行。」他承諾將以剛柔並濟的態度，兼顧司法的威嚴與人性的溫度，與大家攜手努力，實現公平正義。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲福建連江地檢署檢察長林彥良在致詞中談到，身為首派檢察長，年過半百依然懷抱初心，堅守同一份使命，那就是爭取國民的信任 。（圖／記者黃宥寧攝）

鄭銘謙部長致詞指出，檢察首長應以身作則，展現正直風範，做到「正人先正己」。對於同仁的品操，要給予關懷與支持。我一再強調，愛護部署是我們的重要責任。同仁的工作十分辛勞，承受巨大壓力，但如果我們能以一個關懷的眼神、一句溫暖的問候，將大大激勵士氣，讓他們更有力量面對挑戰。

鄭銘謙進一步說，理想的檢察首長需具備以下特質：行政風控與管理能力：能清楚掌握行政流程，專注於重點處理，善盡督導之責，確保機關的有效運作；團隊辦案精神：能帶領團隊共同面對黑金、槍枝、毒品、詐欺等重大犯罪，實現「五打七安」的目標，滿足民眾對司法的期待。特別是在反毒與緝毒方面，檢察長應站在第一線，親力親為，展現領導力與決心。

▲▼ 鄭銘謙 。（圖／記者黃哲民攝）

▲法務部長鄭銘謙。（圖／記者黃哲民攝）

鄭銘謙也強調，檢察首長必須充分落實偵查不公開的原則，並在適當時機對外界作出合理說明，以維護司法的公正與透明。他提醒，在掃黑、打詐的過程中，檢察官必須嚴守正當程序，不能因貪圖結案速度而忽視法律程序的重要性，這是守護法治的根本。

最後，鄭銘謙承諾，將成為全體檢察同仁的堅強後盾，與大家並肩前行，共同推動司法正義，祝福每位檢察首長未來順遂、工作順利，期盼大家在各自的崗位上展現專業。

此次交接典禮，標誌著檢察體系邁入新的發展階段。各地檢察機關將在新任領導團隊的帶領下，持續以專業、公正的態度推動司法改革，提升辦案效率，並以更高的透明度與責任感回應社會對司法正義的期待。新一任檢察長肩負重任，將帶領團隊迎接挑戰，為建構更加公平與穩定的司法環境貢獻力量。

此次交接典禮象徵檢察體系邁向新階段，各地檢察機關將以專業精神和公正態度提升辦案效率，並強化對社會的透明度與信任。昨晚執行死囚黃麟凱死刑，展現了法務部嚴守法律程序、堅持依法辦案的態度，也突顯了司法體系捍衛正義的決心。

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