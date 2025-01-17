黃麟凱翻版！「梁育誌3度判死」釋憲後首例　法官一致決：難教化

▲梁嫌隨機擄殺長榮女大生。（圖／翻攝自臉書）



記者施怡妏／綜合報導

2013年殺害前女友及其母親的現役軍人黃麟凱，於16日晚間被槍決。碰巧的是，2020年底性侵並殺害馬來西亞籍長榮大學女大生的梁育誌，15日高等法院高雄分院更審宣判，仍維持死刑，法官一致認為「有使其永久與世隔絕之必要」，與黃麟凱同樣都是「一致決」判死，就只待最終定讞。

在2020年10月性侵並殺害馬來西亞籍長榮大學女大生的梁育誌，高雄高等法院15日召開記者會，說明更一審仍判處死刑的理由，梁育誌事先準備麻繩，有直接殺人意圖；並且以麻繩勒頸壓碎深藏頸部的聲帶肌肉、死者正值生理期，遭性侵後心臟充滿氣體。

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合議庭認為梁育誌非自首，無任何減刑事由，且他是前次性侵失敗後，精進犯罪計畫再犯，預謀殺人，犯罪手段甚為殘忍，如此殘暴的犯行，竟只是為了滿足自己的慾望，惡性極為重大，屬於憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨所指的「犯罪情節最嚴重之情形」，及公民與政治權利國際公約所稱「情節最重大之罪」。

法官認為梁育誌有反社會型人格障礙症之個性及傾向，幾乎已定型而難以改變，精神醫學的各種處遇均無效果，復歸社會後的性侵害再犯風險很高，難以合理期待透過矯治教化後能降低再犯風險，因此仍判處他死刑，全案可上訴。

由於大法官宣告「死刑部分合憲」，但限縮判處死刑的門檻，外界對實質廢死的聲音不斷，如今法務部長鄭銘謙簽下死刑執行，打破實質廢死的質疑，投下震撼彈，37名死囚中選中黃麟凱，正是因為其犯罪情節屬最嚴重，各級法院合議庭法官也一致決定判死，而梁育誌的情況類似，就只差還未定讞。

▲法務部長鄭銘謙。（圖／記者黃哲民攝）

回顧案情，就讀長榮大學24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，2020年10月底晚間在學校旁的台鐵便道遭擄走，並被性侵勒殺，棄屍於高雄阿蓮山溝內；30歲兇嫌梁育誌落網後坦承犯行，並遭到羈押。

案件爆發後，震驚社會，警方深入追查，發現本案發生前，同校另名女同學在案發前1個月，也遭梁男摀住口鼻，差點被拖走；但因被害人極力反抗呼救，梁男未能得逞而逃逸。