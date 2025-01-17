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黃麟凱槍決伏法！法務部長鄭銘謙首簽死刑執行令：實現正義

記者黃哲民、黃宥寧、劉人豪／台北報導

兇嫌黃麟凱2013年殘虐殺害前女友與其母的兇嫌黃麟凱，法務部長鄭銘謙簽准執行死刑命令，這也是賴清德上任後執行的第一起死刑。對此，鄭銘謙今（17）日在法務部說明，這次的執行是非常嚴謹審慎，依法執行死刑實現正義。

▲▼ 法務部長鄭銘謙、常務次長黃謀信，分別說明黃麟凱執行死刑槍決。 。（圖／記者黃哲民攝）

▲法務部長鄭銘謙首簽死刑執行令，今表示是實現正義。（圖／記者黃哲民攝）

黃麟凱2013年以童軍繩將19歲王姓女友、女友的47歲母親勒斃，雖然他曾在法院審判過程中向死者家屬下跪道歉，但法院判決認為，他早有計畫殺害女友，毫無罪惡感，且惡性重大至極，「必須選擇死刑一途，無從迴避」，全案在2017年判決定讞。歷經憲法法庭死刑辯論，法務部在今年1月16日核准執行，黃麟凱也在同日晚間10點03分於台北看守所刑場伏法。

▲▼ 法務部長鄭銘謙、常務次長黃謀信，分別說明黃麟凱執行死刑槍決。 。（圖／記者黃哲民攝）

▲常務次長黃謀信表示沒有政治考量。（圖／記者黃哲民攝）

鄭銘謙指出，憲法法庭宣告死刑是合憲的，那本次這個執行的死刑案，是屬於犯罪最嚴重的一個犯刑，手段非常的兇殘，惡性嚴重至極，也合乎憲法法庭所指示最嚴密的審判程序，所以本部對這次的執行是非常嚴謹審慎，依法執行死刑實現正義。

常務次長黃謀信表示，本件有沒有請求非常上訴，這部分必須要由最高檢察署依法審酌，最高檢察署會依法審酌是不是有請求非常上訴的事由。整個行刑過程，高等檢察署檢察官是協同我們的法醫師以及法警，依照相關規定執行相關程序，一切以法執行，整個執行過程當中不可能預先預判執行的時間點會在哪個時間執行，所以整個執行是完全依照執行檢察官，就受刑人相關的執行程序進行，沒有所謂的預定何時執行時間點的問題。

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲黃麟凱性侵殺害女友，他犯案時年僅20歲。（圖／ETtoday資料照）

黃謀信說，按照相關規定，執行死刑的受刑人，在執行前可以留言，但留言本身是不公開的，其他的36名死刑犯，目前尊重最高檢察署總長的相關審核，如果有不符合非常上述事由，報請本部之後，本部才會依法接續處理，並強調執行是完全依照刑事訴訟法，以及執行死刑規則來執行，這是一個刑事執行的案件，絕對沒有所謂的政治考量或政治因素。

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