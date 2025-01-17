絞殺母女「黃麟凱卻死得沒感覺」　他超不解！網曝原因：是無辜的

▲黃麟凱16日伏法。（圖／記者陳豐德翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

黃麟凱先勒死女友媽媽，再性侵女友勒斃，甚至冷血表示「勒到她鼻血都噴出來！」如此殘暴手段，黃父不願原諒並怒喊「判100個死刑」。直到昨（16日）， 被關押12年之久的黃麟凱在22點2分伏法，他被施打2瓶麻藥才昏迷槍決。對此，有網友直問，「死前還要打麻醉藥，要讓他沒感覺嗎？」

一名網友在Threads表示，不懂為什麼死刑犯，死前還要打麻醉藥，「是讓他沒感覺嗎？一次還打兩針。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，網友直言，要考量執行槍決的法警，需承擔極為龐大的心理壓力，「死已經是最大的刑罰了，虐待他就不必了，而且執行的人...心理要承受這些很可憐」、「當死刑犯在你面前掙扎扭動時，要顧慮法警心理壓力及陰影」、「主要是為了方便行刑者容易執行死刑，不然亂動亂叫、流血、屎尿都嚇出來誰來清」、「感謝執行死刑的人，要克服內心的壓力」、「老實說死刑最可怕的是執行前的心理壓力，我認為打個麻醉不是什麼大事情」。

有網友透露，「幫警方朋友回答，施打麻藥主要不是要幫嫌犯減少痛苦，而是幫執行死刑的人減少痛苦，這樣他死了才不會掙扎亂動啥的，執行者比較不會有太大心理壓力，嫌犯該死沒錯 ，但執行的人是無辜的」。

▲黃麟凱槍決，法警刑場外燒金紙。（圖／記者黃國霖攝）



事實上，昨日原定晚間9點要執行槍決，但拖延1小時卻沒有任何消息，一度讓死者家屬王爸爸感到緊張，「我心臟跳很快，很怕不會執行」，直到10點多傳來消息，黃麟凱被施打兩瓶麻藥才昏迷，最後在22點2分伏法。

至於黃麟凱為何打2劑麻藥才昏過去？知名法醫高大成研判，會打2劑，一種可能是死刑犯因緊張而噪動，先打1劑鎮靜劑，再打麻藥，但也有可能是打第1劑麻藥時，沒打中血管，所以再打第2劑。

另據《CTWANT》報導，執行槍決時，會讓死囚戴上頭罩，並背對著行刑人，兩者距離不得超過2公尺，而行刑人會由高等檢察署，其檢察分署的法警來擔任，執行槍決後，會對於相關人員給予輔導或心理諮商。

【延伸閱讀】

►誰比黃麟凱「更該馬上槍決？」 網怒點1逆子！卻不在死囚名單中

►黃麟凱槍決「遇大煞、受死」 民俗專家曝：閻羅王也討厭這種人