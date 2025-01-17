遭記者堵訪問死刑看法　賴清德「伸手隔開距離」提醒：不用那麼近

記者郭運興／台北報導

最年輕死囚32歲黃麟凱，2013年以童軍繩勒斃19歲王姓女友與女友母親，16日晚間伏法。賴清德今（17日）受訪時表示，「我非常希望社會大眾支持法務部依法行政，我也要向受害家屬表達慰問之意，這麼多年大家辛苦了」。但媒體人樊啓明卻發現影片中，記者走向賴清德，賴隨即伸手隔開距離，提醒記者「不用這麼近」。對此，樊啓明認為，總統好久沒被記者堵訪，對麥克風距離有點不習慣。

黃麟凱2013年以童軍繩將19歲王姓女友、女友的47歲母親勒斃，法院判決認為，他早有計畫殺害女友，毫無罪惡感，且惡性重大至極，「必須選擇死刑一途，無從迴避」，全案在2017年判決定讞。歷經憲法法庭死刑辯論，法務部在今年1月16日核准執行，黃麟凱在同日晚間10點03分於台北看守所刑場伏法。

對此，總統賴清德今日出席活動遭到記者問到「死刑看法」，他回應，根據司法院憲法法庭的判決，死刑是合憲、並沒有違憲，非常希望社會大眾支持法務部依法行政，自己也要向受害家屬表達慰問之意，這麼多年大家辛苦了。

特別的是，受訪影片中，記者先是表示「總統要不要幫我們談一下昨晚執行死刑」，接著走向賴清德，賴清德見狀隨即伸手隔開兩人距離，提醒記者「不用這麼近」。樊啓明則表示，總統好久沒被記者堵訪，對麥克風距離有點不習慣。

▼總統賴清德伸手隔開與記者距離，提醒不用這麼近。（圖／翻攝自Facebook／樊啓明）



