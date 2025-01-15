10歲也染性病！青少女梅毒病例暴增53倍　國教盟籲政府介入

▲國教盟指出，青少女梅毒病例10年增加53倍，和三黨立委呼籲進行跨部會合作，啟動性健康計畫。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

青少女性病問題嚴重。國教盟今（15日）指出，根據政府統計，青少年男女感染淋病，12年來暴增6至7倍，感染梅毒狀況更嚴重，10至14歲女性有近9倍成長，15至19歲成長幅度更高達53倍。國教盟與3黨立委呼籲政府啟動三大防治措施，包括跨部會合作啟動性健康計畫、制定中央家庭教育政策、訂定本土化性健康教育指導綱要。

青少年性病問題不僅影響社會整體公共健康，更可能因患病後延遲就醫，導致不孕，進而加劇少子女化問題。國教盟今天與三黨立委召開記者會，提出國內青少年感染淋病與梅毒狀況嚴重，呼籲政府立即啟動青少年健康防治計畫。

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國教盟理事長王瀚陽指出，青少年性病快速蔓延，在淋病部分，從2012年至2024年，10至19歲男女青少年感染淋病增加6至7倍，其中10至14歲女性感染病例高於同齡，顯示女性感染增長快速且低齡化問題嚴重。

青少年感染梅毒問題則更嚴重。王瀚陽表示，根據政府統計資料，2012年至2024年，10至19歲男女青少年感染梅毒增加近4倍，而且10至14歲女性成長近9倍，15至19歲成長幅度更高達53倍，凸顯梅毒的低齡化與女性病例急速增加更為明顯。

因此，國教盟與民眾黨立委陳昭姿、民進黨籍立委林月琴、國民黨籍立委羅廷瑋，今天提出「跨部會合作啟動性健康計畫、制定中央家庭教育政策、訂定本土化性健康教育指導綱要」等三大訴求，呼籲社會各界攜手合作，將青少年性健康視為優先議題，透過教育、預防與政策行動，為下一代建立更健康的未來。