開發「青少年表演藝術節目」！文化部啟動徵件　讓國中生進劇場

▲文化部推動「表演藝術青少年節目開發計畫」鼓勵各類型表演團隊，針對13至15歲族群製作專屬節目。（圖／文化部）



記者林育綾／綜合報導

文化禮金「文化幣」今年試辦納入13歲到15歲國中生族群，不過現行表演藝術市場上，多數節目適合成人、兒童，很少適合青少年觀賞的節目。文化部即日起至2月14日啟動「文化部推動表演藝術青少年節目開發計畫」徵件，邀請各類型表演團體踴躍提案，為青少年打造多元的藝文饗宴，讓國中生也能走進劇場。

文化部指出，綜觀現行表演藝術市場，多數演出節目內容，較適合成年人或兒童族群觀賞，適合青少年觀賞的表演藝術節目，比例相對較少。考量13至15歲年齡層，正值培養藝文參與關鍵時期，特別推出此計畫，期待透過優質表演藝術節目，吸引青少年走進劇場，銜接兒童到成年階段之間成長期，培養未來長期消費的藝文人口。

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此計畫鼓勵表演藝術團隊，針對13至15歲青少年開發製作專屬的表演節目，透過多元的藝術形式、引人入勝的內容，啟發青少年的藝術感知和創造力。只要是依我國法令設立登記或立案的表演藝術團體、組織，皆可提出申請。

文化部表示，期盼為青少年提供更多接觸優質表演藝術的機會，培養藝文欣賞能力，讓藝術向下扎根，豐富藝術生活。計畫採線上報名，詳情請至文化部獎補助資訊網查詢，或洽文化部藝術發展司王小姐（02-8512-6704）。