　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開發「青少年表演藝術節目」！文化部啟動徵件　讓國中生進劇場

▲▼文化部推動「表演藝術青少年節目開發計畫」鼓勵各類型表演團隊，針對13至15歲族群製作專屬節目。（圖／文化部）

▲文化部推動「表演藝術青少年節目開發計畫」鼓勵各類型表演團隊，針對13至15歲族群製作專屬節目。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

文化禮金「文化幣」今年試辦納入13歲到15歲國中生族群，不過現行表演藝術市場上，多數節目適合成人、兒童，很少適合青少年觀賞的節目。文化部即日起至2月14日啟動「文化部推動表演藝術青少年節目開發計畫」徵件，邀請各類型表演團體踴躍提案，為青少年打造多元的藝文饗宴，讓國中生也能走進劇場。

文化部指出，綜觀現行表演藝術市場，多數演出節目內容，較適合成年人或兒童族群觀賞，適合青少年觀賞的表演藝術節目，比例相對較少。考量13至15歲年齡層，正值培養藝文參與關鍵時期，特別推出此計畫，期待透過優質表演藝術節目，吸引青少年走進劇場，銜接兒童到成年階段之間成長期，培養未來長期消費的藝文人口。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此計畫鼓勵表演藝術團隊，針對13至15歲青少年開發製作專屬的表演節目，透過多元的藝術形式、引人入勝的內容，啟發青少年的藝術感知和創造力。只要是依我國法令設立登記或立案的表演藝術團體、組織，皆可提出申請。

文化部表示，期盼為青少年提供更多接觸優質表演藝術的機會，培養藝文欣賞能力，讓藝術向下扎根，豐富藝術生活。計畫採線上報名，詳情請至文化部獎補助資訊網查詢，或洽文化部藝術發展司王小姐（02-8512-6704）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陪27歲男網友同赴黃泉！32歲女家人悲痛認屍　手腳綑綁相驗結
俄烏士兵近身格鬥！他滿身血倒地　悲喊「媽媽再見」爆炸亡
染「RSV」變重症只要2天！醫示警初期難察覺
快訊／2000萬刮刮樂上市才4天　越南情侶抱走百萬
快訊／板橋男加速撞警！遭開槍中彈命危
快訊／邱軍肇事過程曝！　2天後才到案：很忙
快訊／三重建案開挖釀民宅傾斜！現場恐怖畫面曝　22住戶緊急撤
獨／唱紅《華麗計程車行》主題曲…邱軍撞死小黃司機　發行商回應
屈中恆沒用過保險套！尷尬認「所以才生四個」
評賴清德即將對柯建銘「出手」　趙少康狠酸：人未走茶已涼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「不敗教主」狂讚她：年輕30歲一定追回家！女醫怒轟：噁心台男

開發「青少年表演藝術節目」！文化部啟動徵件　讓國中生進劇場

雞腿便當135元「又一堆美食漲價」　他撐不下去！網吵翻：過很爽

住院阿北嫌廁所髒「嗆殺掉護理師」　北市聯醫提告醫療暴力

學測1／18起登場　12.1萬考生今可查試場分配表

柯文哲律師吐內幕「還沒問就被逮捕！」　連法官都無奈

狐獴也上榜！暴增955禁養物種挨批　農業部回應了

冷氣團南下！合歡山區路段入夜有結冰機率　不排除預警性封閉

蔡英文有「強大1優點」從不狼狽！她大力肯定：是真正的政治家

健康從心開始 ！青壯年免費心理諮商啟動　全年3次趕走煩惱

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD

【超有創意】療癒系「炸雞攤」給你滿滿情緒價值

聲樂老師登台前「耳機突沒聲」　工作人員急救援...她拍片道謝#星光雲REELS

丁禹兮「二度牽虞書欣下台」　互唱對方的歌…閃到全場看傻

四輪違停紅線喊「我人沒下車」　女騎士氣炸理論：暫停都不行！

王子弟弟邱宇辰爆紅「賺1年抵前10年」　敖犬包3600禮金..「他結婚我們不包」

「不敗教主」狂讚她：年輕30歲一定追回家！女醫怒轟：噁心台男

開發「青少年表演藝術節目」！文化部啟動徵件　讓國中生進劇場

雞腿便當135元「又一堆美食漲價」　他撐不下去！網吵翻：過很爽

住院阿北嫌廁所髒「嗆殺掉護理師」　北市聯醫提告醫療暴力

學測1／18起登場　12.1萬考生今可查試場分配表

柯文哲律師吐內幕「還沒問就被逮捕！」　連法官都無奈

狐獴也上榜！暴增955禁養物種挨批　農業部回應了

冷氣團南下！合歡山區路段入夜有結冰機率　不排除預警性封閉

蔡英文有「強大1優點」從不狼狽！她大力肯定：是真正的政治家

健康從心開始 ！青壯年免費心理諮商啟動　全年3次趕走煩惱

反制柯建銘推「雙罷」　國民黨團正式下戰帖：一定以罷制罷

獨／兒遭同學踢傷臉！母到校求公道　校長找警察讓她更火大

快訊／新北男拒攔查！追逐4km「撞騎士想脫困」　警開5槍射背命危

基富通聯手10大投信調查出爐　看好美國、科技、非投資級債

陪27歲男網友同赴黃泉！32歲女家人悲痛認屍　手腳綑綁相驗結果曝

「不敗教主」狂讚她：年輕30歲一定追回家！女醫怒轟：噁心台男

依依、納豆「輕婚紗照曝光」！首爾路邊一脫外衣…超配穿搭全被拍

星二代日星鬆口認：我有無精症！為求子「切睾丸取精」：人生最痛

美國務卿布林肯訪韓獲代理總統接見　曝：俄計畫提供北韓衛星技術

俄烏士兵近身格鬥！烏兵滿身血倒地　悲喊「媽媽再見」下秒自爆亡

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

一票年輕人氣到「流行改戴有線耳機」！粉專曝原因

入冬最強冷空氣來了　「非常濕冷」恐剩6℃

早餐店闆娘腰酸背痛　就醫驚覺肺癌4期

同事裝忙加班　她聽老闆1句話傻眼了

出國前先排1小時安檢！桃機人潮爆滿畫面曝

全台凍7天！　今越晚越冷轉雨時間曝

春節國道南下哪天不塞？答案一面倒

全聯公告禁做荒謬1事　全場笑了

參加公司尾牙要付700！菜鳥傻眼：是常態？

即／合歡山下雪了！部分路面積雪限掛雪鏈通行

柯文哲律師吐內幕「還沒問就被逮捕！」　連法官都無奈

快訊／10:33東部海域規模4.0地震　最大震度2級「5縣市有感」

冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝

這波冷很久！　鄭明典揭原因

更多熱門

相關新聞

桃園每 3 名高中生就有 1 人過重！

桃園每 3 名高中生就有 1 人過重！

放學後的珍珠奶茶、手搖飲，還有蛋糕、餅乾等甜點，這些美食誘惑讓人難以抗拒，倘若又缺乏運動，很容易横著長肉，導致肥胖體型，不知不覺中，「小腹婆」、「游泳圈」就這樣悄悄出現了。根據統計，全球包含臺灣的兒童及青少年過重及肥胖的盛行率，近年來正顯著增加，已成為重要的公共健康議題。

酒精危害年花健保53億！專家籲合法飲酒年齡延後

酒精危害年花健保53億！專家籲合法飲酒年齡延後

基隆女國中生疑疫苗患罕病　扶輪社伸援20萬助復健

基隆女國中生疑疫苗患罕病　扶輪社伸援20萬助復健

鼓勵演唱會採實名制　文化部研議：優先提供檔期或場租優惠

鼓勵演唱會採實名制　文化部研議：優先提供檔期或場租優惠

魚夫開啟國家元首「漫畫化」先河　文化部將呈請總統褒揚

魚夫開啟國家元首「漫畫化」先河　文化部將呈請總統褒揚

關鍵字：

表演藝術國中生青少年文化部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／歌手邱軍撞死運將！　疑酒駕「肇逃2天後才到案」

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

一票年輕人氣到「流行改戴有線耳機」！粉專曝原因

邱軍撞死小黃運將畫面曝　闖禍竟無良落跑

入冬最強冷空氣來了　「非常濕冷」恐剩6℃

韓總統官邸來硬的！4大巴「組車牆」抗逮捕

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

快訊／高雄雙屍命案！男女雙手被綁陳屍車內

免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司回應了

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊

百萬網紅廚房性侵甜點師　遭判3年10月

新竹8死惡火！　鄰驚爆真相

挺綠學者：柯總召或許該休息了

更多

最夯影音

更多

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面