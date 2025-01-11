射門射死人！16歲少年「罰球正中胸口」當場倒地亡　奪命瞬間曝

▲ 伽馬擋下一顆罰球卻不幸身亡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西亞馬遜州毛埃斯市（Maués）5日晚間舉行一場青年足球聯賽，16歲少年伽馬（Edson Gama）負責守門，被一顆罰球正中胸口後當場倒地，急救後仍宣告不治。

VEJA: Adolescente de 16 anos morre após ser atingido por bola no peito durante partida de futebol no Amazonas. pic.twitter.com/rFYv3H9Ew7 — CHOQUEI (@choquei) January 9, 2025

根據《每日郵報》，事發畫面可見伽馬當時站在球門右側，準備迎戰敵隊的點球，第一球射進球門左側，第二球則正中伽馬胸口，雖然成功擋下，伽馬卻當場向後跌坐在地。現場眾人見狀立刻開始急救，但因當地交通中斷延誤送醫，隔天中午到院時已失去生命跡象，不幸身亡。

伽馬的姊妹洛佩斯（Elisia Lopes）透露，他平常沒有心臟問題，但當天出門前曾向家人抱怨胸痛，目前仍在等待驗屍結果，以釐清確切死因。

但主治醫師朱尼爾（Cotta Júnior）認為，伽馬可能患有「心臟震盪」（Commotio Cordis），這是一種罕見的潛在疾病，可能是因比賽中的強烈撞擊導致病情惡化，引發致命的心律失調。

據醫學數據統計，全球每10萬名運動員中就有一人患有心臟震盪，NFL美式足球員哈姆林（Damar Hamlin）就是其中之一，曾因此在比賽中倒地命危，9天後出院重返賽場。