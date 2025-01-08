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寒假將至！里港警提醒：散布未經同意私密影像已犯罪

▲里港警分局寒假交安及毒品等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局寒假交安及毒品等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

寒假即將到來，屏東里港警分局為保護青少年寒假期間安全，特派出聯合宣導團隊前進校園，以入班的方式進行反毒、防詐、交通安全及婦幼安全宣導，提醒青少年遠離毒品的誘惑與危害、勿前往不良場所、注意交通安全，培養青少年正確犯罪預防觀念，快樂健康安全過寒假。

▲里港警分局寒假交安及毒品等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局寒假交安及毒品等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港分局交通組針對學生們未滿18歲即無照騎乘機車常見的違規態樣，包括闖紅燈、超速、逆向行駛等違規行為，做宣導提示及約制。為降低青少年無照駕駛，警方也於一月一日規劃專案勤務加強交通執法，亦利用臉書宣導提醒家長多關注子女在外是否有無照駕駛情形，以加強防範青少年交通事故發生。

另提醒，針對未滿18歲無照駕駛者，警方除依道路交通管理處罰條例第21條規定，處以新臺幣6,000元至1萬2千元罰鍰，並當場禁止行駛，且必要時，依同條例第85條之2規定，得逕行移置保管車輛；另對於騎乘微型電動二輪車部份，也提醒須注意「三要四不」7大重點，第一要「要年滿14歲才能騎乘」、第二要「騎乘需要戴合格安全帽」、第三要「要掛牌及投保強制汽車責任險」；第一不「不得擅自改裝電子控制裝置」、第二不「不得載人及限速每小時25公里以下」、第三不「應依標誌、標線、號誌指示行駛及夜間行車要開啟燈光」、第四不「不可酒駕及毒駕」。

另偵查隊針對俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯所造成影響及危害，向同學們做詳細的說明。隨著依托咪酯被列為第二級毒品，青少年在面對各種誘惑時，應勇敢拒絕，切勿以身試法。家防官在婦幼安全上提醒學生，近期數位網路性別暴力案例提升，舉凡在網路上散布、播放未經當事人同意之私密影像，皆可能構成犯罪，請學生們勿聽從他人指示自拍或傳私密照，若遇到應盡速報案或撥打113專線。

分局長温基興表示，青少年常因騎乘機車或微型電動二輪車而發生交通事故，除尚未考取駕照便騎車上路，也因缺乏交通安全規則及防禦駕駛觀念，而導致自身危害；另「打擊毒品需要全社會的共同參與，除了警方的執法行動與深入校園宣講外，家庭與學校在毒品預防教育上同樣擔負著關鍵角色。未來，警方將繼續與教育、衛生、社政等部門合作，深入社區與校園，全面推動毒品防制工作，保護年輕一代免於新興毒品的危害。

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