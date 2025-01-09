抓田鼠「挖到嬰屍」！可疑土堆冒出一隻腳　嚇壞泰國阿公

▲嬰屍旁還有一個兔子玩偶。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名64歲農夫在田裡抓田鼠時，意外發現一個可疑的土堆，近距離查看後發現有一條白毛巾，而毛巾內竟藏了一具女嬰屍，死亡時間至少已經2天。警方獲報後趕往現場，初步懷疑可能是附近青少年所產下的嬰兒。

根據khaosod報導，該名64歲男性原本要到田裡抓田鼠，沒想到卻在稻田中央發現一具嬰兒遺體。警方8日接獲男子通報後連同法醫趕往現場，一行人到場後發現一具女性嬰兒遺體被埋在土堆內，周圍則埋有一條白色毛巾和一隻白色兔子玩偶，物品被整齊放置在土坑中。

發現嬰屍的男子表示，當時他先是看到一個小土堆，因為一旁都是草，但是這個土堆就像是新挖的，覺得有異，因此拿起一根木棍查看，隨後發現一條毛巾。

▲警方初步判斷，嬰兒已1個月大。（圖／翻攝自khaosod）



他拉起毛巾後，又在土堆內發現一隻兔子玩偶，他懷疑下面還有其他東西，於是再次拿起木棍往洞內戳，結果竟發現一隻小孩子的腳，嚇得他連忙通知村長與警察。

根據警方初步推測，嬰兒約1個月大，外貌正常且發育良好，死亡時間約為2至3天，目前正在調查是死後被埋屍還是遭到活埋，並懷疑該起棄屍事件與未成年少女有關。

男子提到，這類事情從未在他居住的村莊發生過。他回憶道，6日下午曾經看見2名蒙面青少年騎著摩托車來到這片稻田，當時以為他們也是來找田鼠，並未多加留意，如今回想，可能就是來遺棄嬰屍的。