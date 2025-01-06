桃園每 3 名高中生就有 1 人過重！體育局聯合學校甩肉肉　健康管理從小做起

▲桃園市體育局聯合學校推動「桃園超敢動 肉肉桃走中」，結合產官學資源，倡導正確的飲食與運動習慣，協助兒童及青少年養成健康生活。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者洪菱鞠／桃園報導

放學後的珍珠奶茶、手搖飲，還有蛋糕、餅乾等甜點，這些美食誘惑讓人難以抗拒，倘若又缺乏運動，很容易横著長肉，導致肥胖體型，不知不覺中，「小腹婆」、「游泳圈」就這樣悄悄出現了。根據統計，全球包含臺灣的兒童及青少年過重及肥胖的盛行率，近年來正顯著增加，已成為重要的公共健康議題，而全臺灣高中生的過重及肥胖率高達 28.9%，其中桃園市的數據更高於全國平均為 30.21%，代表每 3 名高中生就有 1 人肥胖！要避免孩子一路胖下去，除了遠離「甜蜜陷阱」，健康管理更應從小開始推動。

為了讓兒童及青少年在成長過程中建立正確的飲食與運動習慣，桃園市政府體育局與台灣諾和諾德藥品攜手合作，結合產官學資源，共同推動首屆「桃園超敢動 肉肉桃走中」減重競賽活動，獲得 55 所學校熱烈響應，學生帶著親友和教師們積極投入打擊肥胖問題。桃園市體育局長許彥輝說：「桃園市為六都中最年輕城市，人口結構因素可能導致相關數據較高，同時帶來一大警愓，要預防肥胖衍生的健康問題，降低未來醫療負擔，必須從小紮根，強化健康觀念及教育實踐，為健康奠定良好基礎。」

▲桃園市體育局長許彥輝提到，健康管理應從小開始推動。

活動計畫期間為113年9月1日至114年1月20日，主要針對桃園市國小高年級、國高中職學生，並可邀集其親友或老師共同參與，參加者將根據體位百分比（過重以上）分組，可選擇參加「青少年健康組」或「青少年競賽組」，為此提升健康體位管理意識，促進規律運動習慣及體適能發展，但並不是越瘦越好，在活動期間及結束時，學生的BMI必須在正常值內，否則不具計分資格。

值得一提的是，「桃園超敢動 肉肉桃走中」不只是單純的減重比賽，建立家庭與學校兩大社會系統支持，也是該計畫的核心概念之一。許彥輝強調，不論是學生有意識察覺自身體重問題，或是家長認為孩子有減重的必要，除了鼓勵他們主動報名參加，家庭與學校也會從旁引導、協助養成良好的生活習慣，讓他們對於健康管理有更多認識，尤其研究顯示，家庭的支持對於成效有顯著影響，學生達到理想體重的成功率會更高。

▲中山國小校長蔡淑華分享學校以「五正四樂」的正向心理，引導學生們樂於參與活動。

位於桃園區的中山國小，是全桃園市學生人數最多的國小，學生偕同親友共有38人參加此次活動，其中就有不少令人印象深刻的親子合作形式，像是一位高年級女生因為害羞，一開始很抗拒，不過家長的支持、甚至跟小孩說「我陪妳報名」，僅管最後只有兩個人參賽，贏面比較小，但為孩子的健康著想，陪伴孩子的成長讓人感動。另外，也有陪小孩報名競賽組的家長，透過飲食控制成功減重22公斤，還在社群平台分享食譜，將健康生活方式擴散至親友間，活動的影響力超乎預期。

中山國小校長蔡淑華表示：「參加活動的孩子多少都有顧慮，倘若家長能夠以實質陪伴來帶領他們，其效果將遠勝於單純的口頭鼓勵或期許。此外，我們也不會刻意說要減肥，除了擔心給他們壓力，也怕造成無形的負面標籤，所以我們用『五正四樂』的正向心理，正向情緒、參與、關係、意義與成就，以及樂動、樂活、樂食、樂眠，讓他們樂於參與，享受活動，愛上運動，找到成就感，自然而然就會養成健康習慣。」

▲中山國小藉由朝會、海報宣導等多元方式推廣健康生活。

中山國小極力推廣健康生活，除了利用朝會時間宣導，也在走廊、班級佈告欄張貼海報，運用多元管道宣導規律運動的重要性，學校更有豐富的社團活動，尤其田徑、桌球、足球、武術、街舞等體育項目眾多，一開放就秒殺，踴躍報名之外，學生克服辛苦訓練參加比賽奪獎的同儕分享，也激勵其他人，讓全校的運動風氣更加蓬勃發展。

教師還安排農場體驗課程，帶著學生認識有機蔬菜，以及邀請營養師進行衛教，蔡淑華提到：「孩子們最大的改變是『喜歡』，除了運動，也懂得珍惜食物，他們現在還會主動告訴主任和老師，哪些食物容易讓人變胖，哪些食物比較健康，知道油炸食物不能吃太多，要少鹽少糖、多吃青菜，均衡飲食的觀念增加，這些都是我們樂觀其成的。」

▲學校多元好玩的體育社團活動吸引學生報名參加。

其他學校同樣結合健康教育與實作活動，推動學生減重計畫取得良好成效，例如：富林國小設計良好生活作息清單供學生記錄，每週繳回學校檢視，期末達成率達2/3的學生可額外獲得獎勵；會稽國中則透過健康體位社團推廣營養與運動知識，並帶著學生跳繩、打籃球等，增強身體素質與健康意識，逐步建立健康的生活方式。

「桃園超敢動 肉肉桃走中」活動自推行以來，已陸續收到許多正向回饋，而該計畫不只在學校進行，體育局也與桃園市8家運動中心合作推出課程優惠，學生只需出示活動報名證明，即可享有專屬折扣，藉此增加投入運動的誘因，激發運動興趣。許彥輝提到：「藉由投入更多的運動資源，在學校、家庭及社區等不同社會系統共同努力下，協助學生養成運動習慣，活動結束後，仍能持續運動，避免復胖。」「桃園超敢動 肉肉桃走中」未來將持續辦理，盼有效降低桃園市學童及青少年肥胖率，提升市民的整體健康水平。