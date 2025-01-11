防民進黨突襲！　《警察條例》國民黨團「技巧性」延後送出

▲立法院會進行表決。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院日前三讀《警察人員人事條例》，明定警消、海巡、移民及空勤總隊退休所得替代率為80%，不過目前修正案仍未送到行政院。據悉，國民黨團就是希望新的《憲訴法》上路後，才把通過的《財劃法》、《選罷法》、《警察條例》送出，而目前藍營也「技巧性」的未提《警察條例》復議，希望在復議期過後，總統能依法公布。屆時若綠營政府要提覆議，也需要使用新上路的《憲訴法》。

對於近期立法院通過的《財劃法》、《選罷法》、《警察條例》等法案，立法院均未送出，因國民黨團認為，總統府、行政院，或是民進黨團一定會在新的《憲訴法》尚未公布後，提出釋憲。

《財劃法》、《選罷法》兩法，目前立法院長韓國瑜已暫緩咨請總統公布；而《警察條例》修正條文，也尚未送出立法院。據了解，國民黨團這次是「技巧性」的未提《警察條例》復議，這樣順利通過10天的復議期後，任何人則不能再對該法提出復議動議，到時該法也將直接送到總統府，由總統簽署並公佈。

而按照國民黨計劃的時程來看，17日《警察條例》就會通過復議期，而總統必須在10內公布該法，也就是27日以前要公布，若民進黨團或是政院要在28日提覆議，依法立法院應於送達十五日內作成決議，屆時立院須在2月11日前做成決議，但這個時間，朝野立委已順利平安度過春節，且到時新的《憲訴法》無意外也將公布，到時若民進黨要提釋憲，也須運用新的《憲訴法》執行。

不過，根據最新《憲訴法》三讀條文指出，大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。目前大法官只有8人，仍將無法開庭。

