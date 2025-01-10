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教授控「財劃法影響研究經費」　王鴻薇轟側翼：8年27研究案拿3億

▲▼立委王鴻薇 羅智強 林沛祥 召開揭黑熊學院違法募資 排擠公益勸募做政治活動 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

中山大學顏聖紘副教授近日透露「財劃法修惡金額超過12%，材料費、差旅費分生實驗維修費通通沒了」，更強調「農業部所有單位不管計畫有沒有簽約審核通過，通通暫緩執行，我必須解聘所有研究助理，也沒有任何研究經費可以動用」。對此，國民黨立委王鴻薇今（10日）反擊，側翼教授假訊息，瞎扯財劃法預算，至於是什麼原因，翻開研究計畫，光是民進黨執政八年，與他有關的研究案拿了27案總經費高達3億，答案是什麼相當清楚。

王鴻薇表示，預算審查在即，立法院將訂於1月21日休會，明明還在審預算卻有很多「鬼故事」被民進黨公職以及側翼拿來嚇人，例如綠委林楚茵被她拿出資料打臉，證明「每年軍公教加薪日都沒有在年底實施」。

王鴻薇表示，近日竟然有中山大學顏聖紘副教授聲稱「因為財劃法修惡金額超過12%，材料費、差旅費分生實驗維修費通通沒了」，發文更拒絕受訪，還說是因為別的教授可能說沒有影響，儼然就是要逃避社會質疑，隨後又發文說因為財劃法要解聘所有研究助理。

王鴻薇指出，這已經讓很多學界人士看不下去，有網友爆出，該教授國科會計畫只有掛一個計畫(還是從109年到現在只有一個113年的計畫)去年核定的經費，這種也算是常態性支出，不會因為財劃法修法就有所刪減。

王鴻薇說，而且「所有研究單位都知道延續性計畫每年經費有刪減也是慣例」，根本就是學界常識，卻被這位大教授拿來政治操作，用這個謊言開除的研究生情何以堪。

王鴻薇再說，也有人挖出過去這位教授發言，基本上就是個準側翼，包括抹紅陳玉珍委員身分證，過去也被台灣兩棲爬蟲動物協會的理事長指控，在民進黨立委與林務局「針對非台灣原生種美洲綠鬣蜥擴散的問題」會議討論中，直接當眾喝酒，甚至胡言亂語，「並多次以不雅字眼卸責於主管機關農委會（後農業部）」。

最後，王鴻薇強調，至於是什麼原因讓這位教授甘願淪為側翼，甚至敢對農業部話粗口，翻開過去的研究計畫，只看同農業部，他光是在民進黨過去執政八年來，與他有關的研究案子拿了27案總經費高達3億，平均每年3.3案，到113年又拿5案共513萬，答案是什麼相當清楚。

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