轟民眾黨「111釘孤枝」挺涉貪　律師：干預司法簡直民主之恥

▲律師黃帝穎。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城案與政治獻金兩案，再遭羈押，民眾黨則宣布明（11日）舉行「還我司法正義，人民怒吼集結」活動，號召支持者集結「111釘孤枝」。對此，律師黃帝穎今（10日）表示，民眾黨勿再干預司法，全世界沒人這樣惡搞，台灣民主史上，藍綠都有前主席被法辦，但沒人跟民眾黨一樣，動員小草施壓法官，甚至111擴大動員群眾上街干預司法，簡直民主之恥！

黃帝穎表示，民眾黨為挺涉貪前主席柯文哲，發動111群眾上街！事實上，民眾黨已經數次動員群眾及黨籍立委到法院施壓法官，公然以政治力量干預司法，簡直全球最扯。

黃帝穎指出，美國共和黨總統川普遭紐約法院判刑，審理程序法院多次傳喚川普到庭，共和黨均謹守民主國家的憲政分際，沒有發動群眾包圍法院。反觀民眾黨數次動員群眾與立委到法院外施壓法官，全球最扯，民主世界無法認同！

黃帝穎再指，民進黨與前國民黨主席都曾遭法辦，但藍綠未曾動員群眾干預司法，但柯文哲前主席被法辦，民眾黨動員全黨之力干預司法，同樣是前主席被法辦，藍綠均嚴守民主分際。

黃帝穎提到，第一，民進黨前主席、前總統陳水扁，因國務機要費案被法辦，支持者或有聲援，但民進黨嚴守分際，沒有動員群眾包圍法院施壓法官。第二，國民黨前主席、前總統馬英九涉三中案曾被北檢傳喚，支持者對北檢也有批評，但國民黨仍嚴守分際，沒有動員群眾到北檢外干預司法。

最後，黃帝穎強調，台灣民主史上，藍綠都有前主席被法辦，但沒人跟民眾黨一樣，用政黨力量動員立委、小草到法院施壓法官，甚至111還為個案擴大動員群眾上街干預司法，簡直民主之恥！

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼民眾黨「111釘孤枝」，聲援前黨主席柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）