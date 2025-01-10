《憲訴法》修正覆議未過　綠黨團已備好釋憲文件：即刻送出

▲民進黨立委吳思瑤回應《憲訴法》覆議案結果。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（10日）表決《憲法訴訟法》覆議案。在藍白合作情況下，以62票反對、51票贊成，維持立法院原決議，行政院所提覆議案未通過。對於是否釋憲，民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪時表示，即刻處理，民進黨團已經把文件準備好，隨時送出。吳也坦言，民進黨立委確實如報導有很深無力感，但並非來自表決輸，現行所有議案都能不經討論直接表決，民進黨立委都想要充分對話，卻空有一身好武功，只能每天跟著藍白委員舉手或按鈕，真的非常悲哀。

吳思瑤指出，在憲法授權範圍裡面窮盡一切努力挽救憲法、挽救憲政精神、捍衛民主秩序，民進黨黨團已經做好準備，文件早已準備充分、會即刻及時送出，針對今天覆議案後續要做的啟動、所有憲法救濟程序都準備好會即刻遞出。

吳思瑤質疑，立院應當是可以多元發聲的民主場域，現在卻成為禁錮少數黨發言的民主煉獄，今天覆議案一定會被記入歷史一筆，因為韓國瑜主政的立院已經讓違憲成為常態、讓惡例成為慣例，覆議案何其重大，尤其今天處理憲法訴訟法，這是國會再一次審視法案的珍貴機會，但不經討論、直接表決，民主兩字是否要改寫了？

針對覆議案內容，吳思瑤說明，這是1999年「立院職權行使法」上路以來，七次覆議案行使唯一的例外，沒邀請行政院長進行詢答，卓榮泰多次表達非常樂意來詢答，來立院針對政院所提覆議案進行報告、詢答，是院長的權利也是義務，過去到現在都有詢答、唯一一次是極端罕見案例「會計法」，針對一個錯字缺漏的覆議案作成的行政立法共識，也是立院各黨共識。

吳思瑤指出，但憲法訴訟法覆議案，行政、立法沒有達成共識，立法院怎能片面拒絕政院來做報告？而朝野協商民進黨作為少數黨也有發言論述的權利，卻被多數黨剝奪。

最近媒體常說，民進黨有很深無力感，吳思瑤坦言，確實有很深的無力感，但並非來自於表決居於劣勢，表決會輸是席次上的劣勢產生的必然、民進黨團心知肚明也坦然接受，但無力的是身為立委不需再有問政專業，現行所有議案都能不經討論直接表決、立委只要學會舉手就好，不用具備問政應當有的專業知識、可以躲在藍白兩黨政治計謀上、直接表決，不用直球對決、這是很深的無力感來源。

吳思瑤指出，另外一個無力感來源，就是一身好武功完全發揮不了，憲訴法在憲法層次上，無論法理、實務運行經驗，乃至於國際案例、台灣社會各方意見，民進黨團都想要充分對話，但空有一身好武功的綠委，只能每天跟著藍白委員舉手或按鈕，這真的是國會非常大的悲哀。

吳思瑤強調，民進黨團不會放棄，表決會輸，「但我們要贏得社會民心、論述要贏，只要人民還願意傾聽、還想知道真相，民進黨團會持續對社會發聲。」

對於釋憲時程，吳思瑤表示，即刻處理，今天覆議案投票結束了，覆議案並未成功，民進黨團的文件已經準備好，隨時送出。