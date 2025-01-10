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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳亭妃指政黨只是輔助「非罷免主角」　「罷免與否須由人民評斷」

▲立委陳亭妃質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨團總召柯建銘近日放話將罷免41席藍委，也有藍委喊要罷免38席綠委反制，對於大罷免聲浪，綠委林俊憲昨表示，應以全黨之力投入論述戰，講清楚這些人為何被罷免。綠委陳亭妃今（10日）則表態，該不該被罷免絕不是少數人能決定，而是由人民去評斷，政黨僅僅只是輔助的角色，從來都不是主角，「如果罷免是臺灣人民的共識，那麼亭妃一定身先士卒，跟臺灣人站在一起。」

對於罷免浪潮，陳亭妃表示，「民主民主，就是人民作主」這是賴清德總統在中常會後的結論，自己非常認同賴總統的論點，臺灣的民主得來不易，所以我們更加珍惜。

陳亭妃強調，憲法保障人民有選舉、罷免、創制及複決之權力，政治人物該不該被罷免絕不是少數人能決定，而是由人民去評斷，過去臺灣歷經幾場罷免活動，都是由公民團體所發起，政黨僅僅只是輔助的角色，從來都不是主角，不管最後有沒有成功罷免，這都是民主的一環，尊重民意是她對罷免一貫的態度。

陳亭妃強調，在民意面前應該更加謙卑，彎下腰去傾聽人民需要的是什麼？「如果罷免是臺灣人民的共識，那麼亭妃一定身先士卒，跟臺灣人站在一起。」

陳亭妃指出，而今朝小野大，國會亂象叢生，自己也呼應賴總統對民進黨立委們的期待，全體黨公職應該團結一致，「面對艱困的挑戰我們毫不退縮，堅持住我們的理想，讓國政能夠順利推動，讓臺灣能夠更加強大。我相信我們的努力會讓人民看見，再次取得民眾的認同，終結國會亂象。」
 

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