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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨稱大罷免花6億「浪費公帑」　柯建銘酸龜孫子：有種你就別罷

▲▼民進黨團召開大釋疑大駁斥記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨團總召柯建銘開講，再嗆國民黨有種不要罷免。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨團總召柯建銘日前宣稱要罷免41席國民黨區域立委，藍委賴士葆反嗆黨團決議要罷免綠營38席區域立委反制，後國民黨中央踩剎車，並稱罷免41席立委要花費6.15億元，浪費人民血汗錢。對此，柯建銘今（11日）回應，要不要罷免取決民意而非任何一個人，「敬告國民黨，說罷免浪費公帑，那你有種就不要罷免，你們既然對國家公帑非常在意，你罷免就龜孫子，民智已開，老百姓看不懂國民黨在搞什麼嗎？」

國民黨質疑，柯建銘自嗨要當大罷免家，因為罷免一位立委約花費1500萬元，柯建銘要罷免41席立委，相當於6.15億元。而當罷免淪為柯建銘的政治玩具，全民只會把民進黨當成笑話。柯建銘的「罷免秀」看似振振有詞，實際上卻是分裂社會、製造仇恨的鬧劇。連賴清德恐懼大罷免讓自己支持度持續下跌，而柯建銘繼續勇往直前，恐怕民進黨內部將權力鬥爭置於全民利益之上。

對此，柯建銘表示，國民黨說罷免41個選區要花到六億，是浪費公帑，請問此時此刻的台灣藍白要亡國、滅國，符合成本比例嗎？見樹不見林，若台灣被中國解放，所有人財產一夕歸零，這跟六億哪個嚴重？大罷免不是一個人或我柯建銘發瘋亂講，也不是一個政黨可以主導或阻擋，這是民意所趨。

柯建銘指出，要不要罷免取決民意而非任何一個人，國民黨一直覺得我瘋了，請問不是國民黨怕了是什麼？「敬告國民黨，說罷免浪費公帑，那你有種就不要罷免，你們既然對國家公帑非常在意，你罷免就龜孫子，國民黨把國家毀了，現在還是莊孝維，民智已開，老百姓看不懂國民黨在搞什麼嗎？」

柯建銘表示，賴清德講得很清楚，要用憲法程序、絕不退卻，民進黨當然走釋憲跟暫時處分，再清楚不過，也要用民主方式解決民主問題，請問罷免有錯嗎？是毒蛇猛獸嗎？罷免有其困難度大家很清楚，國民黨應該好好想一想。

柯建銘話鋒一轉，他表示，韓國瑜也應該看看劉松藩以降的立法院長是怎麼做事的。到現在每天都在違反立院職權行使法，被傅崐萁跟黃國昌指揮，幫兇就是周萬來跟秘書處長高百祥，這兩位被彈劾為時不遠。出埃及記有一句話，This land is mine.全世界寫得最好的歌，未來的台灣人還要在這塊土地蓬勃發展。
 

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