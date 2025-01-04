力保預算　海基會董座：一下要砍1億「那我明天就辭職」

記者蔡紹堅／台北報導

立法院內政委員會2日審查海基會預算，多名藍委質疑海基會的預算大增，但兩岸對話卻沒有進展。對此，海基會董事長吳豊山表示，他這個年紀（80歲）還答應來海基會工作，是笨蛋才會答應的，立委不要亂審預算，砍掉了叫他怎麼做事，「砍個20塊錢沒有關係，你一下子要砍1億、5千萬，那我明天就辭職！」

吳豊山提到，海基會的工作有兩個，一個是處理交流產生的事務，一個是對話，兩件事情都是受政府委託，由政府編列預算，而海基會成立以來，交流這部份從來沒有中斷，雖然數字有起伏，但海基會不是擺路邊攤，「今天1萬個案件，我請10個人來做，變成1.5萬件，我請15個人來做，降到5千件，我把另外5個人辭退，海基會不是這樣一個單位。」

▼海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）



吳豊山指出，交流產生的事務這一部份，就幾乎用掉了海基會全部的經費，「過去幾年對話中斷是事實，我坦白跟各位報告，對話不用花太多錢，所以海基會的錢，是用在處理交流事務。」

吳豊山說，陸委會今年捐助的錢增加了，這是因為過去幾年，每年到了最後幾個月，董事長要去募款，因為錢不夠用，「請各位想一想，海基會接受委託去做工，工錢還要自己去找，天下沒有這個道理，我這個董事長絕對不幹這種事。」

吳豊山強調，海基會的預算不是「忽然增加那麼多」，是過去幾年錢不夠用，現在讓它夠用，這樣而已。

對於吳豊山的發言，立委高金素梅詢問，「去年預算是編2.7億元，現在是3.3億元，是不是如您所講，您來了之後，要求政府要多編預算，不然以前都是募款，您覺得很募款很辛苦，所以您答應行政院長，要增加行政預算，您才來做董事長？」

▼立委高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）



吳豊山回應，「我坦白報告，我不願意做這個事，是政府一定要我做，我說可以，但是不能叫我『做工自己去找工錢』，這不可以！」

吳豊山指出，兩岸的事情，不同黨派各有解讀，他都尊重，他既然答應了，就會賣命做，成果等著看，「這種事情，一半操之在我，一半操之在對岸，我想各位清楚，我這個年紀還答應做這個事情，是笨蛋才答應！」

吳豊山強調，立委要審預算，他們100%尊重，但是不要亂審，「你把它砍掉，叫我怎麼做事，砍個20塊錢沒有關係，一下子要砍1億、5千萬，那我明天就辭職，我坦白跟各位報告。」

高金素梅回應，「董事長講的話真的非常率性，跟您以前的個性還是一樣，您這樣講的話，以前的董事長就很辛苦了，都要去募款，照您的話，因為增加了預算，所以您才來做這個董事長。」

▼海基會大樓。（圖／記者謝婷婷攝）



高金素梅指出，「我們當然都支持你，也想知道你未來怎麼做，因為要增加那麼多預算給你，我們都看不到。」

高金素梅也抱怨，海基會秘書長羅文嘉先前拜訪了每一位內政委員會委員的辦公室，就獨獨高金素梅的辦公室沒有踏進來，「我的大門都是開的，所以當然今天會在這裡詢問董事長大方向，你也不要講那種意氣的話，如果刪了就不做了，那大家會覺得很可惜，給你加油、鼓勵、打氣。」

值得注意的是，這並非吳豊山首次透露不願擔任海基會董座，早在去年11月他就任時，就曾在致詞中表示，總統賴清德要他到海基會來時，他很猶豫，甚至要總統把他當「備胎」就好，但最後還是答應承擔，「因為作為國民一分子，國家徵召的時候，我沒有權力扮演逃兵。」

據了解，在邀請鄭文燦擔任海基會董座之前，賴清德本希望該職位由吳豊山擔任，但吳豊山認為自己年事已高，近年又幾乎是半退休的狀態，習慣了自由自在，沒有太大的意願，因此請賴清德將他當成「備胎」就好。

不料，鄭文燦就任海基會董座僅短短一個月，就捲入貪污案請辭，吳豊山也只好「備胎」上路，擔下海基會重任。

吳豊山1945年生於台南，現年80歲，是資深的媒體人，從1968年進入《自立晚報》從事新聞工作，一路從基層記者做到總編輯、社長，並在1998年《公視》開播之後，擔任首任及第二任董事長，見證了台灣的民主轉型。

吳豊山未參加政黨，在藍綠皆有人脈，也分別在扁、馬政府都任職過，2006年，他入蘇貞昌內閣，任行政院政務委員；2008年，又被時任總統的馬英九提名任監察委員，直到2014年卸任。

他多年前出版回憶錄時曾說過，「國民黨看我，怎麼看不像同志，民進黨朋友，怎麼看最多是朋友，不是自己人，兩家大公司我都沒入股，當然也沒有分紅。」