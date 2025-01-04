男撿手機連撞8機車...路人嚇壞狗也看傻　警搜出喪屍煙彈

▲李男開車行經板橋國光路，分心撿手機導致撞上路旁8輛機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

李姓汽車駕駛日前駕車行經新北市板橋區國光路，一時分心連撞路旁8輛機車，警方獲報抵達現場時，駕駛汽車的男子神情自若，主動表示剛剛在撿拾手機，一時分心才會造成該起事故，但警方發現車上有包不明物品，經搜查後發現，藏有大量毒品咖啡包及依託咪酯煙彈，警方立即將男子帶回偵辦。現在肇事瞬間畫面曝光，李肇事時發出巨大聲響，不僅路人全停下來關心，連狗兒也停下注視。

據了解，有多項毒品前科的29歲李姓男子，上月30日下午1時許，開著向朋友借來的車，沿著國光路往中正路方向行駛，行經事發地點時，手機掉落地板，李男一時分心撿手機，所駕駛的車輛向右偏移，直接撞上停在路邊的8輛機車，直到車無法前行才停下，民眾嚇得立即報警處理。

▲警方在李男車上搜出毒咖啡72包。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方抵達處理時，李男主動坦承因分心撿手機才會釀成該起事故，警方立即對其酒測，並未發現酒駕情況，但經查看車內狀況時，赫然發現車上藏有毒品咖啡包72包、依託咪酯煙彈11顆，同時對李男採尿檢驗，釐清是否有毒駕情事，詢後警方依毒品罪現行犯，將李男移送新北地檢署偵辦。

▲警方在李男車上除了搜出毒咖啡外，並搜出含有依託咪酯煙彈11顆。（圖／記者陸運陞翻攝）