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倉儲大火2移工公祭！全聯、包商沒人到　私下已給63萬慰問金

記者白珈陽／台中報導

台中全聯生鮮倉儲上月19日發生大火，2名阮姓越南籍移工因此喪命，透過善願愛心協會協助，2人家屬日前飛抵台灣，並於今天（4日）在台中崇德殯儀館舉行公祭，家屬為2人送行（火葬）時哭斷腸，場面令人鼻酸。今天全聯、營造公司未派代表到場哀悼，不過家屬透露，相關公司、包商私下有交付慰問金，共計63萬元。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲家屬為2人送行（火葬）時哭斷腸。（圖／民眾提供）

位於台中市大肚區的全聯倉儲，上月19日疑因工人電焊不慎引起火花，引燃地下室火星引燃穩熱板（PS板），火勢迅速蔓延，最終釀成9死8傷慘劇，其中7死為台灣人，2名為阮姓越南籍逃逸移工（2人皆24歲）。

善願愛心協會幫助提供機票讓2人的家屬從來台處理後事，善願會長郭志祥指出，家屬在上月29日抵台，經數天處理相關手續，今天進行公祭。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲善願愛心協會提供機票、5萬元慰問金給罹難者家屬。圖左為會長郭志祥。（圖／記者白珈陽攝）

郭志祥說，聽聞家屬、死者同事闡述，其中1名阮男是從4樓墜樓而亡，該名阮男在台灣和1名同鄉女友相戀，後來女友回到越南，並為阮男產下1名女兒，目前僅8個月大，由於阮必須在台灣賺錢養家，尚未與孩子見過面。

他說，阮男希望求得一線生機，決心跳樓求生，墜樓時還大喊女友及孩子的名字，未料最終傷重不治，想到阮未曾與孩子相見，格外令人難過。另1名阮男則是家中母親罹患重病，要來台賺錢讓母親可以進行化療，沒想到才來2個月，就發生憾事。

此外，家屬透露，全聯公司私下提供給他們30萬元慰問金，該倉儲的互益營造公司為10萬元，油漆包商給8萬元，空調包商則是15萬元，共計63萬元。另外，善願愛心協會除提供機票供家屬來台，也提供共10萬元慰問金。

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