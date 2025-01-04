柯建銘要罷免「41藍委」　羅智強：這就是民進黨的「進步民主」？

▲羅智強。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

對於民進黨立法院黨團總召柯建銘今（4日）表示，不只是要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，還要把國民黨41個區域立委全罷掉。對此，國民黨立委羅智強表示，柯建銘動輒以「賣台」扣帽子，把正常的在野監督妖魔化，這難道就是民進黨口中的「進步民主」？罷免潮一旦全面發動，台灣將陷入無止境的政治鬥爭，真正受害的是人民的民主生活品質。

羅智強指出，罷免制度的設計是為了制衡不稱職的民代，而非成為執政黨消滅在野黨的工具。柯建銘動輒以「賣台」扣帽子，把正常的在野監督妖魔化，這難道就是民進黨口中的「進步民主」？罷免潮一旦全面發動，台灣將陷入無止境的政治鬥爭，真正受害的是人民的民主生活品質。新國會智庫在11月份做的民調就顯示，有高達7成的民眾認為大罷免不利國家安定。

羅智強說，賴清德、柯建銘、民進黨根本演都不演了，如此大規模、針對性的罷免行動，與其說是歷史的關鍵時刻，不如說是執政黨打壓異己的濫權時刻，這更驗證罷免從來不是公民團體所發動，而是民進黨煽動網軍側翼和「公民團體」的惡質政治行動。

羅智強呼籲，柯建銘應重新審視自己的言行，少點扣帽子，多尊重民意，否則只會讓台灣的民主價值更加失色。

