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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘喊「大罷免潮」罷41區域藍委　民進黨中央回應了

▲▼23日一早民進黨立院總召柯建銘在立委王義川及律師的陪同下，前往台北地檢署就抖音上流傳他的深偽影片按鈴提告。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立院黨團今（4日）召開記者會，黨團總召柯建銘表示，現在立委的人數無法撼動藍白合作賣台行為，必須喚醒民意，不只要罷免立法院長韓國瑜院長職位，還要雙罷，國民黨41個區域立委一定要罷免掉。對此，民進黨中央回應，各地的罷免行動都是公民自主行動，能夠理解國會失序亂象下黨團第一線攻防的艱辛，也尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免進行具體討論。

柯建銘今強調，不只要罷免韓國瑜院長職位，還要雙罷，罷免國民黨41個區域立委，急著賣台，這些人存在對台灣一點意義都沒有，路遙知馬力，現在是朝小野大最危機時刻，民進黨團能做的就是喚起民意，現在立委的人數無法撼動藍白合作賣台行為，罷免聲音已經響徹台灣雲霄。

民進黨中央人士指出，對於國民黨與民眾黨在立法院通過各項法案所造成的憲政爭議，行政院正依循憲政程序，尋求一切可能的救濟手段來維護國家利益與全民福祉，民進黨作為理性負責任的執政黨，期盼國民黨與民眾黨能以蒼生為念，停止推動傷害國家的法案。仍希望大家在新的一年能夠團結，為國家共同打拚。

民進黨中央強調，各地的罷免行動都是公民自主行動，我們能夠理解國會失序亂象下黨團第一線攻防的艱辛，也尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免進行具體討論。

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總統賴清德才剛說要邀立法院長韓國瑜喝和解咖啡，民進黨團總召柯建銘這兩日卻接連拋出「雙罷」，不僅要罷免韓國瑜院長，今再加碼要罷免41席藍委，國民黨也狠嗆正面迎戰，朝野對峙一夕升高。據了解，冰凍三尺非一日之寒，綠委歷經兩個會期挫敗後早已積怨甚久，「一線打仗卻等不到子彈奧援」，不滿政院討對法案反應慢半拍，立委怨氣深、總召戾氣重、支持者火氣更大，柯建銘乾脆一手掀開壓力鍋，喊出大罷免，究竟是逞口舌之能宣洩怒氣，還是真有本事，又或者最後還是被藍白合力打趴？未來政局勢必持續動盪不安。

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