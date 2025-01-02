男連2週冬令進補...喉嚨乾痛口腔潰爛　醫曝養生關鍵

▲▼花蓮門諾醫院中醫部主任楊成湛提醒民眾要依照體質進補。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

天氣冷颼颼，冬令進補恰是好時機，中醫認為「冬至一陽生」，冬至節氣的時候，陰氣始退，陽氣漸回，此時進補可固本培元，促進體內陽氣的升發，為來年的健康打好基礎。但吃甚麼？怎麼吃？學問挺大。花蓮門諾醫院中醫部主任楊成湛提醒，民眾若有感冒發燒、消化不良、慢性病、三高、容易上火的體質，補之太過，非旦無益，反而有害。

醫師分享，一名40多歲的男性，因為冬天手腳冰冷，連續兩週每天都吃加了人參和肉桂的溫補燉湯，結果非但沒有改善，反而出現喉嚨乾痛、口腔潰瘍等症狀。到醫院求診後經由醫師的說明才了解，雖然他有陽虛的症狀，但因同時有陰虛體質，過量的溫補反而讓身體「火上加火」。所幸經過調整飲食，搭配適當的中藥調理，症狀已逐漸改善。醫師提醒，進補一定要適量，並依體質選擇適合的補品，才能真正養生。

楊成湛表示，冬令進補藥膳因人而異，進補前要了解食材藥材屬性。中醫強調辯證論治。體質虧虛一般區分為「氣虛」、「血虛」、「陽虛」、「陰虛」。「氣虛」的人容易疲累，進補可選擇如黨參、黃耆、白朮、山藥；「血虛」的人常貧血，進補可選擇如當歸、何首烏、熟地黃、芍藥等。「陽虛」的人手腳容易冰冷，進補可選如桂枝、肉桂、肉蓯蓉、杜仲等。

一般而言「氣虛」、「血虛」、「陽虛」的中醫治療與藥膳原理有某些程度有相似之處。如補氣的黨參、黃耆、補血的當歸、熟地黃可以互為運用，就是根據中醫氣血二元論陰陽互補的原則。但「陰虛」體質的中醫調理與「氣虛」、「血虛」、「陽虛」的中醫調理有很大的差異性。

▲▼中醫部主任楊成湛示範手部穴道養身。

「陰虛」體質常是因為生活作息顛倒導致內分泌紊亂，或更年期的婦人熱潮紅症狀，陰虛火旺的人切不可吃人參、當歸之類的十全大補湯，一吃就上火容易造成咽痛、口破、流鼻血等副作用。陰虛要用涼補，進補可選擇如石斛、沙參、百合、枸杞等。此外；楊醫師特別推薦山藥，因其性味甘平，性質溫和，無論寒性或熱性體質皆適合食用，且山藥有「一藥補三臟」的美譽，對於健脾、益肺、固腎等都有好處。

楊成湛說：「中醫是中庸之道致中和的醫學！」不可不足，亦不可太過。中醫不只是治病，是要全面調和生活作息。且人體健康是一連串變動過程，血壓都天天不一樣，養生進補和飲食必須配合四季變化與環境變遷，因時制宜。民眾若不清楚個人體質變化，可請教專業中醫透過「望、聞、問、切」診斷、諮詢後適量進補即可。

楊成湛強調，中醫注重陰陽平和的養生原則，冬季晝短夜長起居作息應配合自然規律「早睡、晚起」；早睡以護養陽氣，晚起可固守陰氣。白天多曬太陽，夜晚要保暖避免受寒。切勿熬夜，睡眠要充足，睡前可用熱水泡腳，促進血液循環。順應自然規律正常作息、均衡飲食、規律運動就是最好的養生之道。