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全台最大奇幻麋鹿聖誕看板登場！　國寶大師x藍晒圖打造浪漫冬季體驗

▲隨著聖誕節腳步逼近，藍晒圖文創園區，今年以「奇幻雪景，沉浸式聖誕體驗」為主題，為大家打造了一個充滿魔力的夢幻世界。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲隨著聖誕節腳步逼近，藍晒圖文創園區，今年以「奇幻雪景，沉浸式聖誕體驗」為主題，為大家打造了一個充滿魔力的夢幻世界。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著聖誕節腳步逼近，藍晒圖文創園區，今年以「奇幻雪景，沉浸式聖誕體驗」為主題，為大家打造了一個充滿魔力的夢幻世界，從週六、日15至20時，每逢整點都將有浪漫雪花飄落，帶來短暫卻動人的雪景，彷彿瞬間走入異國的童話場景，讓每位訪客感受到獨一無二的聖誕氛圍。

▲隨著聖誕節腳步逼近，藍晒圖文創園區，今年以「奇幻雪景，沉浸式聖誕體驗」為主題，為大家打造了一個充滿魔力的夢幻世界。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年聖誕季，藍晒圖文創園區管委會特別邀請到國寶級看板畫師顏振發，精心繪製出全台灣最大幅、6米高的超可愛奇幻麋鹿聖誕看板！藍晒圖文創園區主委侯勝敦提到，這幅巨型畫作不僅展現顏大師深厚的藝術功底，更將成為今年聖誕最吸睛的打卡亮點，為每位到訪的遊客留下難忘的節日記憶。

▲隨著聖誕節腳步逼近，藍晒圖文創園區，今年以「奇幻雪景，沉浸式聖誕體驗」為主題，為大家打造了一個充滿魔力的夢幻世界。（圖／記者林東良翻攝，下同）

剛結束的「耶誕禮物交換會」現場熱鬧非凡，萊恩與盈盈現身帶來無數歡笑。而平安夜12/24晚間7時許，藍晒圖更結合長榮管弦樂團帶來精彩的曲目表演，而每週末藍晒聖誕市集也將持續為大家帶來各式獨特文創商品，多樣化的攤位囊括手作飾品、寵物用品、甜點美食、花藝設計等，為聖誕假期增添滿滿儀式感。

▲隨著聖誕節腳步逼近，藍晒圖文創園區，今年以「奇幻雪景，沉浸式聖誕體驗」為主題，為大家打造了一個充滿魔力的夢幻世界。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每週末藍晒圖不僅有雪景和市集，還準備了一連串精彩的舞台演出！從溫馨動人的聖誕音樂，到與觀眾熱情互動的表演節目，每一刻都充滿濃濃的節日氛圍，讓現場的每個人都能共享歡樂時光，留下難忘的回憶。

▲隨著聖誕節腳步逼近，藍晒圖文創園區，今年以「奇幻雪景，沉浸式聖誕體驗」為主題，為大家打造了一個充滿魔力的夢幻世界。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了聖誕活動，藍晒圖也將在農曆新年期間（初一至初五）推出「蛇來晒趣新春好運市集」。市集將結合火、土、風、水四大元素主題帳篷，邀請各類命理占卜師，包括塔羅、紫微斗數、八字與星座解析，為新的一年揭開幸運序幕。

▲隨著聖誕節腳步逼近，藍晒圖文創園區，今年以「奇幻雪景，沉浸式聖誕體驗」為主題，為大家打造了一個充滿魔力的夢幻世界。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年聖誕季，在台南市文化局的支持下，藍晒圖將持續帶來視覺、聽覺、感官的多重驚喜，並以最暖心的氛圍陪伴大家共度節日。無論是全家同樂、朋友聚會，還是情侶約會，這裡都將是最佳的聖誕節目標地！

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