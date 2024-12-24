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冬天自助加油「忘記1步驟」超危險！　台電示警

▲▼加油,加油站,油價,油槍,95無鉛汽油,92無鉛汽油,98無鉛汽油,天然氣,石油,能源。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

冬天環境較乾燥，容易產生靜電現象，若是在油氣濃度較高的加油站裡，更得要注意。台電就提醒，自助加油前，務必先碰觸「靜電消除區」，再拿油槍加油，以免引發火災。

台電指出，冬天空氣乾燥易產生靜電，而加油站裡，油氣若濃度高又碰上靜電，很可能釀成火災，所以自助加油前，記得先碰觸靜電消除區或其他金屬物體，例如金屬按鍵等等，將身體因衣物摩擦產生的靜電去除後，再拿起油槍加油。

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台電也提醒，在加油等待的同時，也要避免再次進出車輛，以及整理身上的衣物，否則會再次產生靜電。

▲▼自助加油,機車加油。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

對此，網友們紛紛回應，「居然有這東西」、「我加油前必除」、「長知識了」、「要注意一下」、「原來是這樣喔」、「我下車就先被車門電飽了」、「每次去加油站自助加油，必做的第一件事情」。

另外，加油站禁用手機，卻能使用電子支付一事，也讓許多人霧煞煞。台灣中油就曾解釋，會有「禁用手機」的警告標示，主要是害怕「靜電」，防範的是「撥打電話」的動作。因為手機通話時，會有微波造成靜電產生，若空氣中油氣濃度高，產生火花就可能引發爆炸，雖然引發危險的機率不高，但仍要小心留意。
 

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