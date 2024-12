加薩嚴冬！3巴勒斯坦嬰兒活活凍死　過半物資無法發送

▲加薩年僅3周的女嬰希拉(Sila)死於失溫。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

以哈戰火持續、時序進入冬季,加薩孩童如今面臨嚴峻生存挑戰,已有3名嬰兒在48小時內凍死。年僅3周的女嬰希拉(Sila)與家人就住在加薩汗尤尼斯郊區穆瓦西(Muwasi),但這裡入夜只有攝氏9度,地面冰冷、帳篷並不防風,儘管裹著毯子,一覺醒來已全身僵硬,回天乏術。

美聯社、CNN等報導,希拉父親法西(Mahmoud al-Faseeh)用毯子裹著寶貝女兒希拉,試著讓她暖和一些,但這還不夠,因為入夜之後會變得相當寒冷,就連成年人都會覺得冷。希拉一夜之間哭了3次,但到了隔日醒來時已經毫無反應,全身僵硬,緊急送醫。

Her name is Sila Mahmoud al-Faseeh. She was just 3 weeks old when she recently froze to death in Gaza. Watch the video. Don’t look away. Face the reality she never had a chance to escape.



Source: Dr. Munir Al-Bursh, the director general of the Ministry of Health in Gaza pic.twitter.com/QEkX5LRsY3