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加薩嚴冬！3巴勒斯坦嬰兒活活凍死　過半物資無法發送

▲▼ 加薩年僅3周的女嬰希拉（Sila）死於失溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩年僅3周的女嬰希拉（Sila）死於失溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以哈戰火持續、時序進入冬季，加薩孩童如今面臨嚴峻生存挑戰，已有3名嬰兒在48小時內凍死。年僅3周的女嬰希拉（Sila）與家人就住在加薩汗尤尼斯郊區穆瓦西（Muwasi），但這裡入夜只有攝氏9度，地面冰冷、帳篷並不防風，儘管裹著毯子，一覺醒來已全身僵硬，回天乏術。

美聯社、CNN等報導，希拉父親法西（Mahmoud al-Faseeh）用毯子裹著寶貝女兒希拉，試著讓她暖和一些，但這還不夠，因為入夜之後會變得相當寒冷，就連成年人都會覺得冷。希拉一夜之間哭了3次，但到了隔日醒來時已經毫無反應，全身僵硬，緊急送醫。

只不過希拉肺部情況早已惡化，當時送醫時，她的嘴唇發紫，全身皮膚蒼白，身上也出現斑點。希拉母親透露，儘管努力讓女兒暖和一些、也抱著她，但身邊已經沒有多餘衣物能讓孩子更保暖。汗尤尼斯納瑟醫院兒童病房主任法拉（Ahmed al-Farra）指出，孩子死於失溫。

法拉也說，在過去48小時之內，除了希拉，還有2名嬰兒因失溫死亡，其中一人才出生3天，另一人一個月大。

除了冬季嚴寒問題，救援物資運送也出狀況。雖然以色列增加准許進入加薩的援助物資數量，但以軍出於卡車物資竊盜情況嚴重等因素，拒絕放行相關單位在加薩境內移動，這也讓超過半數的援助物資無法配送分發。

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