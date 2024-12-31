羽絨衣洗錯保暖打折！乾洗？水洗？　1招讓它常保蓬鬆

▲冬季寒風凜冽，羽絨衣成為禦寒的必備單品。（圖／記者李毓康攝）

文／康健雜誌、梅緣緣編譯

入冬氣溫驟降，光靠一般刷毛外套和發熱衣還不夠，不少人都會搭上一件又輕又蓬鬆的羽絨衣保暖。其實羽絨衣還可細分為羽絨、羽毛和科技羽絨，該怎麼清洗和收納？

只要冷氣團來襲，家中的羽絨衣就可能派上用場。羽絨衣材質特殊，清洗、晾乾、收納都是學問。

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目前市面上的羽絨衣，除了傳統取自鵝鴨類蓬蓬鬆鬆的羽絨（down），及含有「梗」的羽毛（feather）外，近幾年各大成衣品牌，也陸續推出由聚酯纖維等人工合成材質製成的科技羽絨。購買時可閱讀衣物材質標籤，了解購入的羽絨衣是哪一種材質。

羽絨衣要乾洗？錯！先處理髒污、再丟洗衣機水洗即可

雖然羽絨衣種類愈來愈多，洗衣、洗包達人沈富育表示，無論是傳統羽絨、羽毛還是科技羽絨，洗滌方法其實沒有太大差異。建議要清洗時，將羽絨衣拉鍊拉起來，無需包網袋即可丟洗衣機和其他衣服一起洗。

因羽絨衣外層多為強韌的尼龍及聚酯纖維材質，無需擔心丟洗衣機會被洗壞，使用一般滾筒式洗衣機及中性冷洗精，將拉鍊拉上以柔洗行程清洗即可，勿添加漂白水。部分民眾認為羽絨衣要乾洗，其實是錯誤觀念，因羽絨衣所使用的羽絨本身就有一層油脂，可以幫助保暖，如果送至洗衣店乾洗，羽絨上面的油脂被洗掉，保暖效果就會降低，不建議乾洗。

根據日本日用品大廠「花王」洗衣教學，當遇到袖口及領口處有局部髒污的情況，則可以菜瓜布海綿面沾上精緻衣物專用的洗衣液，輕輕刷洗。亦可在污漬處輕噴稀釋過的水晶肥皂水，靜置約20～30分鐘後，以牙刷輕刷去污漬。

除了解羽絨衣的一般清洗方式外，最好還是找到羽絨衣內部的洗滌標籤，確認該件羽絨衣最適合的清洗方式。例如：應該手洗？柔洗？以及適合清洗的溫度等。

不過，無論是哪種材質製成的羽絨衣，就和牛仔褲及羊毛製衣物一樣，能盡量少洗就少洗，避免降低保暖效果。

一年只穿一季！羽絨衣如何晾乾及收納？

洗完羽絨衣後應避免太陽直曬，建議陰乾或以烘衣機的低溫烘乾模式乾燥。日本日用品大廠「獅王」則建議，陰乾時可使用一般衣架吊掛、攤開來掛或使用多個衣架，將帽子及袖子部分和衣服拉開距離，會更好乾燥。

想保持羽絨衣的蓬鬆度，沈富育提供一個祕訣：先陰乾2～3天，再拿水管輕輕拍打羽絨衣，接著再陰乾2～3天後，再一次拿水管輕拍羽絨衣，透過這樣的步驟，可以讓羽絨衣回到清洗前的蓬鬆度。如果家中沒有塑膠水管，也可以等到羽絨衣快乾時，輕拍整件羽絨衣，或用雙手抓住羽絨衣肩膀部位前後甩動，讓衣服內的羽絨平均分布、增加蓬鬆度。

當冬天快結束，天氣逐漸回暖時，再一次將穿過的羽絨衣清洗後晾乾。沈富育表示，將羽絨衣吊上衣架並用防塵套套好即可，並切記不要使用真空壓縮袋收納，以免羽絨衣壓扁後，無法恢復原本的蓬鬆度。到隔年冬天有需要時，把羽絨衣從衣櫃中拿出，掛在通風處，消除羽絨衣可能吸附的異味並恢復原本的蓬鬆感後，就可以穿得好又穿得暖。

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