快訊／開庭5小時！柯文哲接押庭0:18結束　黃國昌說明最新情況

記者黃彥傑、閔文昱／台北報導

北檢26日偵結政治獻金、京華城案，晚間北院召開接押庭，稍早接押庭已在27日凌晨0時18分結束。黃國昌也在北院前發表談話。

黃國昌表示，感謝所有到場的民眾，稍早接押庭已經開庭完畢，但後續是否羈押，還須合議庭3名法官決定，但目前還有一名法官正針對一名犯嫌進行羈押庭的審理，因此必須等該法官審理完畢，才能由3名法官合議，目前還無法確定時間，「不過，請大家要有信心，我們對（柯）主席有信心，我們對主席有信心」。

▲黃國昌走出北檢。（圖／記者黃彥傑攝）

黃國昌透露，稍早在進行最後陳述時，柯文哲的辯護團隊做了非常完整、詳盡的答辯，然而檢方在做最後陳述時，卻只是起身高聲闊論「你們可以不相信檢察官，但請相信證據」，讓他一度以為檢方終於要拿出證據，但最終檢方「還是沒有告訴我們柯文哲收錢的證據在哪裡」，所謂的證據也只有柯2017年參加居住正義的論壇，因此認定柯知道京華城容積的獎勵是違法的。

黃國昌痛批，他做為一名法律人，聽到這樣的發言到底有多難過，「到底是基於什麼樣先射箭再畫靶的想法，在公開的法庭連這麼荒謬的事情都講得出來」。此外，檢方援引京華城圖利罪有利的證據，還是監察院在今年年初選前一個禮拜做的報告，但這份報告也被柯的辯護律師打臉，「因為這份報告連什麼是基礎容積、什麼是獎勵容積、什麼是移轉容積，通通不知道」。