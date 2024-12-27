辯護律師改打「悲情牌」稱柯健康亮紅燈　請求交保為93歲老父盡孝

▲柯文哲委任律師陸正義。（圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧、柯沛辰／台北報導

北檢26日偵結政治獻金、京華城案，晚間北院召開接押庭。柯文哲辯護律師陸正義火力全開，反問檢方：柯如何知道檢廉8月30日會搜索？進而搶在前一天指示橘子出國？讓旁聽的小草們頻頻拍手。不過，陸正義最後仍改打「悲情牌」，稱柯文哲健康已亮起紅燈，加上93歲父親罹患淋巴癌等，盼北院予以交保停押，讓柯盡孝。

針對檢方稱柯用紙條指示貼身帳房「橘子」許芷瑜在搜索前一天出境，陸正義提出3大疑問：一、柯事先如何知道檢方會在8月30日搜索？進而搶先指示橘子出國？二、檢方如何證明柯有指示許芷瑜逃亡？又如何認定許是共犯？三、許芷瑜回不回國與柯文哲是否續押何干？若許一天不到案，被告何來交保的一天？

陸正義炮火猛烈，旁聽席不時響起旁聽小草的掌聲。不過，陸話鋒一轉，最後仍打出「悲情牌」，稱柯文哲有高血壓、心律不整及睡眠中止症，繼續羈押恐有危及生命的風險。

陸正義指出，柯父現年93歲，年事已高，還罹患淋巴癌，先前住進加護病房，直到被告探視後才好轉，盼北院能予以交保停押等替代羈押的處分，好讓被告能陪伴父親，盡其孝道。

▼陸正義指柯文哲健康狀況亮紅燈，繼續羈押恐有危及生命的風險。（圖／記者湯興漢攝）