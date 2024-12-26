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柯律師炮火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」　旁聽小草爆掌聲

▲▼柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜滯留日本遭通緝。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

▲陸正義反問：柯文哲（左）不知檢廉哪天搜索，如何搶在前一天指示橘子（右）出國？（圖／記者湯興漢攝）

記者黃宥寧、柯沛辰／台北報導

檢方26日偵結政治獻金、京華城案，晚間北院召開接押庭。庭上，檢察官秀出柯文哲碎掉的小紙條「晶華→orange出國」，指柯教唆貼身帳房「橘子」許芷瑜在檢方搜索的前一天逃亡。不過，柯的辯護律師陸正義火力全開，反問檢方：柯怎麼知道檢廉8月30日會搜索？進而搶在前一天指示橘子出國？讓旁聽的小草們笑了出來。

辯護律師陸正義表示，檢方認為柯文哲搶在搜索前一天指示橘子出國，但柯根本事先不知道檢方會選在8月30日搜索，況且，檢方如何證明柯指示許芷瑜逃亡？又如何認定許是共犯？到目前為止也沒看到相關證據，檢方只是臆測。

▲▼北院今(5)日重開聲押庭，柯文哲委任律師陸正義抵達。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲委任律師陸正義。（圖／記者李毓康攝）

陸正義指出，許芷瑜有無回國與本件柯文哲是否羈押無關，以此來認定2人有湮滅罪證，純屬率斷，若許芷瑜不回國，就聲請延押，那許芷瑜一天不到案，羈押原因則不消滅，則被告何來交保的一天？陸正義語畢，現場響起旁聽小草的掌聲。

檢方稍早在庭上表示，柯文哲在台玻大樓碎掉的小紙條，上頭寫著「晶華→orange出國」，旨在下令橘子逃出國，儘管柯文哲辯稱是拼錯字，誤將「arrange」（安排）拼成「orange」（橘子），但依柯文哲的英文程度，不可能拼錯，有湮滅證據之虞，因此建請法院續行羈押。

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