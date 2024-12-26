柯文哲用政治獻金給家人買股票　家人身分曝光

▲民眾黨主席柯文哲涉及京華城及侵占政治獻金案，今（26日）遭依貪汙等罪起訴共求刑28年6個月。（圖／鏡週刊）



圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉及京華城及侵占政治獻金案，今（26日）遭依貪汙等罪起訴共求刑28年6個月，柯文哲在遭羈押前，表示不知木可公司有匯款450萬元授權金給他，如今被起訴書重重打臉，起訴書上直接寫出，柯文哲將其中的244萬元供給家人買股票，本刊調查，家人就是他的兒子柯傅堯。

本刊調查，柯文哲先在2023年11月30日起從政治獻金得戶分成4筆，以「商品授權費」、「商品使用權費」、「授權費」、「授權金」等名目，支付300萬元、300萬元、450萬元及450萬元，合計1,500萬元給木可公司，這部分涉及違法挪用政治獻金。

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2023年12月20日起及今年1月與5月以「肖像權授權金」匯款100萬元、150萬元及200萬元，共450萬元，合計450萬元至柯文哲第一銀行帳戶，柯文哲妻子陳佩琪今年年1月22日匯款244萬元至其子柯傳堯銀行帳戶，今年2月6日柯傅堯匯出95萬餘元投資買賣股票。

本可公司部分，台北地檢起訴書指出，柯文哲等利用木可公司侵占政治獻金共 4,510萬5,754元，柯文哲、李文宗、李文娟均明知募款小物目的是為謀求民眾支持柯文哲競選總統所捐贈的政治獻金，故募得款項應存入柯文哲政治獻金專戶，竟以木可公司網路商店「木可好店」進行募款，並透由柯文哲臉書、IG、民眾黨官方網站等媒體宣傳第三波募款換小物，利用民眾為支持柯文哲而捐款政治獻金以換取募款小物，進而點選「木可好店」網頁，連結至木可公司網站捐贈政治獻金時，透過第三方支付平台綠界公司將所得款項匯入木可公司帳戶。合計以木可公司侵占募款小物募款所得的政治獻金共4,133萬5,588元。

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