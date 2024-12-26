快訊／檢方拼回碎掉紙條「晶華orange出國」　曝柯文哲下令出境

▲柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜滯留日本遭通緝。（資料圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

記者黃宥寧、柯沛辰／台北報導

檢廉偵辦政治獻金、京華城案，26日偵結以收賄、背信、侵占公益等罪起訴柯文哲。今晚，北院召開接押庭，檢察官論告時秀出簡報，還原柯文哲在台玻大樓碎掉的小紙條，上頭寫著「晶華→orange出國」。檢方認為，柯文哲因京華城案，下令貼身帳房「橘子」許芷瑜逃到國外，有湮滅證據之虞，因此建請法院續行羈押。

檢廉8月30日到台玻大樓搜索，在3樓主席辦公室找到一張被撕碎的紙條，一片一片拚回來後，上面寫著「晶華→orange出國」、「內帳是否洩漏，自我檢查」等語。

檢方表示，柯文哲坦承寫紙條，卻辯稱是拼錯字，誤將「arrange」（安排）拼成「orange」（橘子），但依柯文哲的英文程度，不可能拼錯，有湮滅證據之虞。

另外，許芷瑜男友林鼎峰也作證，今年3月與許交往，感情不錯，期間女方曾透露「柯曾經在我家放了6千萬至3億現金」，當時他驚訝問「為什麼？」，許回答「推算是收錢速度就是這麼快」，之後還要他收好被扣押到的手機。

檢察官強調，被告柯文哲、沈慶京等人以這案子共犯結構關係，有羈押原因必要，建請法院續行羈押。

北檢在上午記者會時也指出，柯文哲收受賄賂後，把賄賂金交給許芷瑜保管，且許芷瑜在檢方搜索前一天便出境前往日本，接著轉赴澳洲，因而遭到通緝。目前我方已向外國請求司法互助，相關偵查仍在積極進行中。

檢調認為，柯文哲透過紙條下令許芷瑜出國，所以許芷瑜才會在8月27日返國後，又火速在8月29日凌晨4時10分訂機票，並在當天急赴日本。