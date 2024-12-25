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批衛福部霸凌報告超爛　民眾黨團要求公開、重啟調查：否則邱泰源下台

▲▼民眾黨團 召開 恐怖衛福部 二度霸凌 幫兇現形 記者會 黃國昌 陳昭姿 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團召開「恐怖衛福部 二度霸凌、幫兇現形」記者會，立委黃國昌、陳昭姿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

衛福部霸凌案調查結果爭議不斷，8案只有3人成立，使民眾黨團總召黃國昌、立委陳昭姿25日上午召開記者會，質疑衛福部不公開調查報告，且針對主秘兼社保司長劉玉娟案，逾8成人不願接受訪談，擔心被秋後算賬，結論就是不成立；而要員工深蹲的衛福部長照司長祝健芳調查報告，隻字未提深蹲內容，爛到無以復加，要求公開調查報告、重啟調查，否則衛福部長邱泰源與次長呂建德下台。

民眾黨團25日上午召開「恐怖衛福部 二度霸凌、幫兇現形」記者會，陳昭姿表示，衛福部報告根本不是調查報告，而是對被害人二次霸凌傷害，以及包庇霸凌者本人，邱泰源讓衛福部人事處長拿資料到各委員辦公室閱讀，還說嘴「若看過調查報告後，一定知道我們的用心跟積極」，然而該報告卻沒落實真正調查，完全虛應故事。

由於立委看完調查報告後，衛福部便將資料帶走，因此陳昭姿只能透過記憶記下大概內容。陳提及，衛福部調查報告隱匿真相，調查報告使用匿名表單方式調查，140位的受訪公務員中有三到四成反映「劉玉娟確實有霸凌行為」。

▲▼民眾黨團「恐怖衛福部 二度霸凌、幫兇現形」記者會。（圖／立院民眾黨團提供）

陳昭姿舉例，其中一題問到「劉玉娟是否曾歇斯底里大聲咆哮？」表示「偶爾」、「經常」、「總是」者合計有47人，比例達33.6%，另一題「劉玉娟是否曾有其他言語肢體或心理暴力等行為？」，回答「偶爾」、「經常」、「總是」者，總計52人佔37%，回答「總是」更有11.4%；另外有3成公務員表示對申訴結果不滿，更重要的是，有8成拒絕受訪。

陳昭姿也還原不願受訪公務員心聲，包括「不滿意衛福部處理方式，擔心求助無門」、「害怕被清算不敢接受訪談」、「反映了就會有用嗎？可能事後只會被弄得更慘」，顯然許多人都是因為仍在衛福部任職，怕被秋後算帳，超過50人痛訴長官霸凌真相，衛福部根本選擇性使用公務員匿名表單，幫忙遮掩真相。

陳昭姿指出，更有受訪公務員提到「劉玉娟在台北業務組沒有直接對我大聲咆哮，但我看過幾次劉玉娟對同仁咆哮，但我不記得具體內容」、「我們做得那麼辛苦，還要被罵，覺得很委屈」，且劉玉娟根本沒有被懲處，免兼司長卻坐穩「一人之下、萬人之上」主秘大位，衛福部此種放任高官、護航高官的高規格待遇，無疑是對被霸凌者的二度傷害，「只要劉玉娟在位的一天，就永遠沒有真相！」

▲▼民眾黨團「恐怖衛福部 二度霸凌、幫兇現形」記者會。（圖／立院民眾黨團提供）

黃國昌也提到，整個調查報告連基本格式都沒有，前4頁都在抄法條，日前衛福部處長帶調查報告到辦公室時，關於祝健芳案的訪談紀錄，只訪了15人，「怎麼挑的？不知道！」其中7個人的訪談結論僅僅兩行，都在幫祝健芳講話，處長也無法回答剩下8人的訪談內容。

黃國昌說，自己當場詢問該名處長，祝健芳有無要求員工深蹲、有無「深蹲值星官」，有的話為什麼報告未提？處長竟回「因為是媒體自行報導，當初訪談時沒問到」，再次印證報告爛到無以復加，邱泰源和呂建德難道不會感到丟臉、感到對不起被害者嗎？

黃國昌喊話，民眾黨團要求衛福部重啟調查、公開調查報告，若無法做到，就請邱泰源和呂建德立刻下台，該份調查報告粗製濫造的程度，比勞動部第一份報告還爛，「從來沒有看過一份調查報告可以寫得這麼爛，寫得比中學生爛」，邱、呂2人若無法聽到基層重要的聲音，如此昏庸無能，那下台也是剛好，且衛福部若持續顢頇硬幹，民眾黨會將態度反映在預算審查上。

▲▼民眾黨團「恐怖衛福部 二度霸凌、幫兇現形」記者會。（圖／立院民眾黨團提供）

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