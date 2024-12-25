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柯文哲案本周將偵結起訴　黃瀞瑩：期待北檢幾分證據說幾分話

▲▼民眾黨台北市議員黃瀞瑩受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨台北市議員黃瀞瑩受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲遭羈押近4個月，傳出相關案件將在本周偵結起訴。台北市議員黃瀞瑩說，鋪天蓋地的抹黑已經4個月了，還是期待北檢有幾分證據說幾分話，這4個月以來到底查到什麼東西？應該是北檢要跟社會報告的，「希望司法是公平正義的，而不是放消息、帶輿論風向的管道」。

黃瀞瑩今受訪說，大家都很期待不一樣的平安夜跟聖誕節，但不知道誰在這一天這麼有心的想要放消息。她表示，柯主席不聲請抗告到現在已經4個月了，北檢也查了4個月，「這4個月以來，我們沒有看到任何實質的證據，也沒有看到任何查到的金流，只看到很多媒體不管在報導上或是在做文章上寫小說」。

「這樣鋪天蓋地的抹黑已經經歷4個月時間。」黃瀞瑩說，還是期待北檢有幾分證據說幾分話，有幾分證據起訴書內容應該要展現給大家看到，這4個月以來到底查到什麼東西？這應該是北檢要跟社會報告的，「我們還是期待跟希望司法是公平正義的，而不是放消息、帶輿論風向的管道」。

而起訴書內容出來後，是否擔心會影響到主席或是黨的形象？黃瀞瑩說，這4個月以來，媒體的報導或是鋪天蓋地的抹黑、小說式的文章還有名嘴的爆料，這已經是非常嚴重的傷害了，「我想這4個月帶來的傷害也不亞於此」。

黃瀞瑩說，近來也收到很多支持者或是夥伴們的關心跟鼓勵，這些都是非常溫暖的，地方上的活動還是有很多朋友傳遞關心，也希望可以多關心主席的身體狀況等等，「當然這些聲音還是有的，在跑地方活動上還是非常努力」，身為地方民代，能做的就是持續在地方活動上讓大家看到、持續為大家做發聲。

而未來柯文哲恐面臨法院的接押庭，有機會是4個月來首次幫自己發聲，黃瀞瑩說，這4個月來，大家可以看到放話的到底是誰，自己也經歷了一遭，發現不到24小時就有人在背後放話跟抹黑想要帶風向；她說，當然很希望當事人可以為自己說話的權利是被允許的，政論節目上對他的不實指控，已經夠多了，還是需要給他一個澄清的機會。

至於日前捲入的折扣碼爭議，黃瀞瑩重申，不管在調查局還是北檢，偵訊過程都已經跟檢察官、調查官解釋很清楚，「既然他們有他們的想法跟他們想帶的輿論跟風向，想要透過媒體做放話跟抹黑，我想這應該是問北檢或調查局，他們知道的應該比我更清楚」。

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