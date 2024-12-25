曝綠營封殺劉靜怡原因　黃暐瀚分析：已經準備好跟藍白硬槓到2028

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院24日進行大法官人事同意權案投票，原本預估獲得白營支持的被提名人劉靜怡有望出線，民進黨51席立委卻全數投下反對票，民進黨團總召柯建銘甚至稱，投給劉就開除黨籍。對此，媒體人黃暐瀚今（25日）表示，民進黨團原有三套劇本，但在確定無法達標「十席大法官」前提下，才決定投下反對。他強調，綠營已經做好跟藍白一路硬槓到2028的準備，後續都將按表操課，一路往下走。

黃暐瀚表示，大法官團滅，賴清德民進黨都對其中一位大法官提名人「劉靜怡」投下反對票！到底怎麼回事？

黃暐瀚指出，民進黨團總召柯建銘對外表示，劉靜怡長期「批蔡、罵蘇、辱義川」，與民進黨理念不合，昨天早上開黨團會議之前，柯建銘打電話報告賴總統「黨團自主」，賴總統也回答「我出身黨團（之前當立院黨團幹事長），一定尊重」，最後民進黨團決議，一致對劉靜怡投下反對票。

黃暐瀚再指，由於先前傳出藍營內部對於「反對廢死」的大法官提名人「王碧芳」，有支持聲浪，白營則傳可能支持張文貞（黃珊珊同學）或劉靜怡，民進黨團的三套劇本為，第一、過兩席（藍白支持兩位大法官提名人），綠投七票，產生兩席大法官。第二、過一席（無法達到憲法法庭的十席門檻），綠投六票，產生零席大法官。第三、過零席（藍白全面封殺，民進黨自己挺住），綠投七票，產生零席大法官。

黃暐瀚說，由於黨團會議開到一半，已經掌握藍營七席全砍、白營只投劉靜怡，在確定無法達標「十席大法官」的前提下，黨團共識決，對劉靜怡投下反對票。

最後，黃暐瀚強調，也就是說，綠營已經做好跟藍白一路硬槓到2028的準備。後續「政院提覆議」、「立院否決覆議」、「總統公告三法」、「政院提釋憲」、「總統補提名大法官」，都將按表操課，一路往下走。

▼資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）