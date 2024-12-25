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民眾黨用劉靜怡證明「左右逢源」？　他酸：事實是藍綠都不想理你

▲▼立法院全院委員會審查大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院24日進行大法官人事同意權案投票，原本預估獲得白營支持的被提名人劉靜怡有望出線，民進黨51席立委卻全數投下反對票，民進黨團總召柯建銘甚至稱，今天祭出黨紀，投給劉就開除黨籍。對此，資深球評石明謹今（25日）表示，柯總召沒忍住，但用劉靜怡批評民進黨說嘴，不恰當。他強調，大法官任命只證實一件事，白黨認為可以左右逢源，藍綠凡事都得跪求，但事實是藍綠都不想理你，跟民眾黨合作太噁心，也沒絕對必要。

大法官人事同意權案投票結果出爐，原本預估獲得白營支持的劉靜怡有望出線，但卻出現戲劇性變化，民進黨全數對劉靜怡投下反對票，因此大法官7名被提名人全未獲通過。柯建銘則表示，劉靜怡一路罵民進黨，被提名、審查時一樣罵，甚至羞辱立委王義川，對於對劉靜怡投下反對票，今天也祭出黨紀，投給劉靜怡就要開除黨籍，且這也是黨團開會一致的結論。

對此，石明謹表示，劉靜怡老師的學經歷絕對足以擔任大法官，但是何賴傑、陳運財老師不但在台灣法學界得到敬重，從事的是政治色彩淡薄的刑事領域，而且性格謙遜、判斷精準、為人正直，自己覺得其他五位人選雖然也很出色，但如果他們兩位都不夠格擔任大法官，其他人不過關應該也沒什麼話好說了。

石明謹表示，民進黨黨團能不能否決賴清德提名的人選？當然可以，因為如果賴清德提名的人選每個都是全票贊同，一定會被說立法院是總統的橡皮圖章，開放投票會被說是沒有團進團出不團結，一致投否決票會被說不尊重總統、溝通不良，反正不可能不被罵，所以被罵不是問題，只是選擇問題。

石明謹認為，此一時彼一時，在憲法訴訟法修正之前，總統提名大法官人選的考量，跟修改之後的考量，一定不會一樣，稅法一修改，每家公司的經營策略跟報稅方式也會不一樣，藍白可以在一分鐘內修改法律，綠營卻不能對自己的提名人踩煞車，世上哪有這種道理，在憲法訴訟法徹底大翻轉之後，民進黨立委否決了自己所屬政黨之前的提名人，可以理解。

接著，石明謹說，整件事情不能本末倒置，大法官提名不通過，問題在藍白，不在綠營，如果藍白要讓劉靜怡通過，簡直輕而易舉，但是如第一點所述，連比劉老師更適合的人選，都徹底被封殺，其他人真的過與不過都沒什麼意義，如果藍白真的要為劉老師抱不平，應該早早讓她通過。

石明謹再說，柯建銘的發言已經算是情緒化了，在提名之前民進黨很多人就不喜歡劉靜怡老師，畢竟之前曾經有好幾次受到劉老師的批評，但是光是被提名這件事，就表示大家為了順利提名大法官已經忍住了，現在確定劉靜怡老師沒通過之後，柯總召沒忍住，把心裡過去的不滿講出來，事實上劉老師不通過有諸多其他理由，用批評民進黨這件事來說嘴，不管是政治上或是人情義禮來說，都不恰當，徒增困擾。

石明謹指出，如果光以學經歷來說，劉老師擔任大法官沒有問題，但是從事後的反應及臉書發言來看，他就不那麼確定了，劉靜怡的情緒有點太滿，第一時間炮火四射，內容合不合適姑且不論，對於應該冷靜處事，對外發言謹慎的大法官來說，也不恰當。

石明謹再指，如果自己是劉老師，在其他人選都被封殺的情況下，他會覺得也不應該單獨通過，因為知道這是政治考量，而不是專業考量，他會願意跟其他老師同進退，如果只有一個人通過，他也會辭任，因為如果只有他通過，不代表是最優秀或是最能跟藍白溝通的人選，只是代表他是最符合藍白的利益而已，沒什麼好驕傲。

最後，石明謹強調，大法官任命只證實了一件事，那就是白黨一直認為自己可以左右逢源，藍綠凡事都得跪求，但事實是藍綠都不想理你，理論上也不是不能合作，只是跟民眾黨合作太噁心，也沒絕對必要。

▼台灣民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台灣民眾黨立法委員針對大法官人事投票結果受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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