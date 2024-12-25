柯文哲傳今明起訴　黃國昌喊話北檢：公布起訴書、證據清單內容

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見至今，外傳北檢最快將在今（25）日、最慢明（26）日起訴，外界高度關注。立院民眾黨團總召黃國昌25日說，北檢要起訴柯文哲早已不是秘密，但他期待看到北檢的起訴書內容，別只給媒體PPT檔案，「把起訴書交出來，證據清單也要公布」。





▲民眾黨團召開「恐怖衛福部 二度霸凌、幫兇現形」記者會 ，黨團總召黃國昌、立委陳昭姿 。（圖／記者屠惠剛攝）

由於京華城案第一個被羈押禁見的國民黨台北市議員應曉薇，將於12月28日羈押期滿，因此本案將於27日前全案偵結。而近日開始有媒體報導稱，北檢最快25日、最慢26日起訴。

民眾黨團總召黃國昌、立委陳昭姿25日上午召開「恐怖衛福部 二度霸凌、幫兇現形」記者會，會後接受媒體訪問。針對外傳柯文哲將於這幾天被起訴或開接押庭，民眾黨會有什麼作為？黃國昌表示，北檢要起訴柯文哲早已不是秘密，只是搞得遮遮掩掩的，其實也大可不必。

黃國昌提及，整個賴清德政府行動這麼具體，明確在追殺柯文哲，「北檢敢不起訴喔？」對於會起訴柯文哲這件事，民眾黨沒任何懷疑，「但我期待看到北檢的起訴書，不要開了記者會說要起訴柯文哲，結果連起訴書都寫不出來，不要只給媒體PPT檔案，把起訴書交出來，證據清單也要公布」。

黃國昌說明，起訴書的寫法是檢察官主觀事實認定，認為有發生這些事，但不代表客觀上有發生，所以法律人看起訴書時稱「柯文哲如何如何」，就會馬上去看相對應的證據清單，如果沒有相對應證據，就代表是「毫無證據支持的單方指控」。

「這是我為什麼說，期待看到北檢起訴書。」黃國昌說，「北檢跟『鏡檢』兩個人在過去這幾個月攜手合作，所有媒體都可以看得非常清楚，孿生兄弟密切合作的程度。」但自己已經快要看不懂，《鏡週刊》之前指控柯文哲在台北市政府辦公室收受1500萬現金，結果這週又說跑去新加坡交付現金。

黃國昌批評，第一次聽到交付現金跑去新加坡，是要柯文哲扛著布袋通過桃園機場海關，再把現金扛回來嗎？這到底是什麼故事版本？但反正「鏡檢」講話不用負責任，可是北檢講話要負責任，就等北檢公布起訴書，看所謂柯文哲收受沈慶京1500萬元是在哪、什麼時間點、誰拿的、錢到哪裡去。