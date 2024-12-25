與蔡壁如見面？　黃國昌喊2遍「黨主席是柯文哲」：不知有什麼好討論

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲於日前傳出向法院聲請寄送「請辭黨主席」書信，前立委蔡壁如日前宣布參選中央委員，且不排除挑戰選黨主席，並展開「溝通整合之旅」；民眾黨團總召黃國昌24日證實有被約，但上週五立院繁忙而無法見面。黃國昌25日再被問及此事，重申2遍「民眾黨目前的黨主席是柯文哲」，不知道有什麼好討論。

▲民眾黨團召開「恐怖衛福部 二度霸凌、幫兇現形」記者會，圖為黃國昌、陳昭姿 。（圖／記者屠惠剛攝）



民眾黨團總召黃國昌、立委陳昭姿25日上午召開「恐怖衛福部 二度霸凌、幫兇現形」記者會，會後接受媒體訪問。被問到近期以立院事務繁忙，先婉拒蔡壁如的黨主席討論邀約，那後續還會不會再約時間討論？黃國昌回應，有些重要觀念要先釐清，「民眾黨目前的黨主席是柯文哲，民眾黨目前的黨主席是柯文哲，我不知道這件事情有什麼好討論？」

另外，關於民眾黨有無收到柯文哲請辭信？黃國昌表示，昨（24）進入議場投票前，民眾黨秘書長周榆修有來參加黨團成員會議，而在昨天的那個時間點，周榆修都還沒有收到，至於從昨天早上到今天的此時此刻有無收到，自己不是很清楚，「因為他（柯文哲）不是寄給我，是寄給修哥（周榆修），我無法代為回答。」