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死刑憲判有無侵害立法權？　大法官提名人：憲法解釋等同法律效力

▲▼ 立法院全院委員會審查大法官被提名人何賴傑。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院全院委員會審查大法官被提名人何賴傑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院全院委員會今（11日）審查大法官提名人何賴傑，國民黨立委黃健豪針對憲判8號對死刑宣判的限制進行詢問，質疑有無侵害立法權、違反權力分立原則，何賴傑表示，憲法解釋的法律效力就是等同於法律，判決效果跟立法院訂出的法律效力同等。

黃健豪質詢時先問何賴傑，對於死刑的態度為何？何賴傑表示，以學者身份來說，他反對死刑制度，但死刑制度的存廢，不是他個人作為一名學者反對死刑，死刑就一定要廢掉。

黃健豪詢問，憲判8號沒有對死刑做出違憲判決，但在程序上面加了非常多的條件，並要求立法機關配合修正，有沒有侵害立法權？何賴傑表示，憲法解釋的法律效力就是等同於法律，判決效跟立法院訂出的法律效力同等，但司法跟立法的功能不一樣，大法官解釋提示一些標準，將來會碰到一些困難。但希望死刑能夠非常的慎重，只針對一些認為犯罪情節最嚴重的，然後透過嚴密的正當程序。

黃健豪說，他無法認同憲法解釋有法律效力，真正的法律形成要件是經過民意的討論、立法院攻防、正反面論述，之後形成共識或表決，這才是法律。最嚴重情節是什麼？何賴傑說，在語言學上面，用「最」這個字會陷入困難，他沒有辦法很明確的講這種就是，哪一種不是，因為有可能將來還有犯罪情節更嚴重，「最」是一個等級問題。

黃健豪也詢及，對於憲判第8號的一致決的認定為何？何賴傑則說，死刑是主刑中最高等級，3位職業法官必須一致認定才是一致決，但在實際狀況下會碰到一些困難，若有一個法官反對就無法判死刑，而美國的多數情況是採取絕對多數，比如3分之2，這已經算是非常多數的表決。

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