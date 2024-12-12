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白委要安排「廢死派」被提名人與受害家屬面談　廖福特：我當然願意

▲▼立法院全院委員會審查大法官被提名人廖福特。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院全院委員會審查大法官被提名人廖福特。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（12日）續審司法院大法官人事案，輪到被提名人廖福特、劉靜怡答詢。廖福特是這次大法官被提名人中「廢死」立場最鮮明者，因此在野黨立委連番針對廢死議題砲轟，民眾黨立委張啓楷表示，自己會安排受害者家屬，「跟你坐下來面對面、傾聽他們聲音、解除他們的苦難，你願意嗎？我會安排這個事情」，廖回應，是的，「我當然願意，如果有很好機會的話」。

張啓楷詢答時提到近期幾個死刑改判無期徒刑案例，並質疑像輪胎行滅門案逃死，家屬吶喊滅門還不算最嚴重嗎？師鐸獎女教師遭隨機殺人，先生拿著遺物到立法院參加公聽會，韓國瑜都忍不住掉眼淚，廖福特強調自己捍衛人權，卻是捍衛霸凌者、加害者的人權，可是被害人家屬的人權在哪裡？這兩個案子不算情節重大？

廖福特回應，依憲判是引用參考公民政治權利公約第六條及第三十六號一般性意見，情節最嚴重犯罪限縮於故意殺人，這部分還是可以處死，憲判制引用作為基準，殺人罪包含十年以上有期徒刑、無期徒刑跟死刑，個別個案要尊重法官跟合議庭的情況，故意殺人可以處死，但個案狀況讓法官斟酌。自己不能判斷，但這件事情有其嚴重度。殺人罪在憲判制度第八號解釋後，依然認為是嚴重犯罪，但是否處死應該要由...

張啓楷此時打斷並直言，近九成民眾抗議實質廢死，法官處心積慮幫兇手改無期徒刑，有在乎過被害者家屬嗎？張啓楷也在議場播出一段家屬受訪片段，張表示，當殺人犯從死刑變成無期徒刑，兇手跟法官也判了家屬無期徒刑，這樣的煎熬有多痛苦？

張啓楷指出，昨天另一位被提名人辦過案子，小孩被殺害、母親跟著小孩一起死掉，為何台灣的受害家屬會如此困難？廖福特一直在幫廢死聯盟，有想過他們的困境嗎？有沒有想過跟他們面對面溝通、傾聽他們講話，「自己安排受害者家屬，跟你坐下來面對面、傾聽他們聲音、解除他們的苦難，你願意嗎？我會安排這個事情。」廖福特則點頭回應，是的，我當然願意，如果有很好機會的話。

張啓楷強調，希望不是只有你，所有幫加害者人權的人都要坐下來傾聽被害者家屬多麼痛苦。廖福特是廢死聯盟執行委員，高達九成民眾不接受廢死，一堆被判死刑的最近都可能放出來，人民多麼恐懼？台灣馬路上出現殺人魔，這件事如何補救，是不是大法官造成一堆後遺症？希望站在被害者人權這一邊，不要高高在上。

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