　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民意不滿實質廢死　陳運財重申「民意並不拘束大法官」

關於死刑存廢的爭議，有超過8成民眾反對廢除死刑或實質廢死。（本刊資料照）

▲關於死刑存廢的爭議，有超過8成民眾反對廢除死刑或實質廢死。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

司法院大法官人事同意權案於今（11日）由立法院全院委員會審查，針對憲法法庭9月宣判死刑部分合憲一事，民眾黨立委麥玉珍以最新民調質疑「大法官是否聽取民意」，並痛批台灣37名死刑犯至今未執行。

對此，大法官被提名人陳運財回應，憲法法庭應審酌民意，但其主要職責仍是解釋憲法，保障基本權利並維護權力分立。

根據新國會智庫最新民調，超過8成民眾反對廢除死刑或實質廢死，另有65.8%支持在2026年舉辦「反廢死公投」，並有57%主張修憲限制大法官權力。麥玉珍據此數據質問陳運財，憲法法庭是否應更重視民意。

而陳運財則回應，大法官需考量民意，但不能受其拘束，解釋憲法的核心在於從基本權利與法治原則出發，而非僅基於民意做決策。

針對死刑存廢議題，陳運財在書面報告中提到，維持死刑制度屬立法政策問題，針對適用死刑的最嚴重犯罪，需符合嚴密的正當法律程序。他指出，死刑議題涉及多重考量，包括嚇阻效果、被害人家屬感受、替代措施的完善程度以及輿論動向等。

陳運財建議，強化法制面措施是當務之急，例如增進被害人法律扶助、完善證人與被告程序參與權，並透過科刑意見陳述等機制，保障相關程序的公平性。

陳運財強調，司法應提升死刑案件的實質有效辯護功能，同時加強誤判案例與死刑執行程序的資訊透明，促進社會理性討論。他認為，唯有深化對死刑存廢議題的公共對話，才能找到平衡司法正義與人權保障的最佳解決方案。

面對麥玉珍對司法信任危機的質疑，陳運財表示，大法官的職責在於釐清立法事實的基礎必要性，並對干預人民自由權利的行為進行比例原則審查。

陳運財重申，儘管民意重要，但大法官的獨立性與專業性更是維護司法正義的核心。陳運財承諾，未來將致力於推動更透明、公正的司法制度，重拾民眾對司法的信任。


更多鏡週刊報導
「燒死8親屬逃死」成釋憲後首例　王鴻薇轟：廢死大法官如何面對8條人命
遭藍委質疑接掌司法院會推廢死　張文貞強調「死刑合憲」：我必須遵循
大法官實質廢死判決爭議多　最高檢辦研討會提質疑

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中警集體造假「白單變紅單」！　偵查隊長羈押禁見
才下車放警示牌…兒目睹媽媽被撞死崩潰
3540萬AI專案「僅指示無做法」　要求750萬做好逼上絕路
謝宜容犯罪嫌疑重大！　遭羈押理由曝
最美女董座怒了！「說我美人計是奇恥大辱」
年薪2000萬跳槽！最美董座踩Prada球鞋現身法庭
快訊／謝宜容慘了！　裁定羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雙城論壇獲「暫時同意」　北市府：陸委會也認可兩岸交流應繼續

中共軍演時期　國安人士：運用臉書社團對台認知戰

死刑憲判有無侵害立法權？　大法官提名人：憲法解釋等同法律效力

翁曉玲驚呼「大陸人不是中華民國人嗎？」　要大法官被提名人多查論文

陸生提「中國台北」恐遭懲處　馬辦嘆至今仍未收到陸委會來函

花蓮震後紅單危樓遲未拆　內政部：全力協助地方復原及社區重建　

民意不滿實質廢死　陳運財重申「民意並不拘束大法官」

雙城論壇「暫時」照常舉辦！陸委會：中共若持續施壓將延後

民眾黨新黨代表名單出爐！　有人酒駕遭剔除、灌票校正回歸

LIVE／共軍擾台「雙城論壇不辦了？」　陸委會出面說明！

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

言承旭曝「聽Ella歌長大」 她氣喊：我兒子要叫你阿伯XD

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

羅志祥被拱攻大巨蛋　他笑:沒辦法啦XD

雙城論壇獲「暫時同意」　北市府：陸委會也認可兩岸交流應繼續

中共軍演時期　國安人士：運用臉書社團對台認知戰

死刑憲判有無侵害立法權？　大法官提名人：憲法解釋等同法律效力

翁曉玲驚呼「大陸人不是中華民國人嗎？」　要大法官被提名人多查論文

陸生提「中國台北」恐遭懲處　馬辦嘆至今仍未收到陸委會來函

花蓮震後紅單危樓遲未拆　內政部：全力協助地方復原及社區重建　

民意不滿實質廢死　陳運財重申「民意並不拘束大法官」

雙城論壇「暫時」照常舉辦！陸委會：中共若持續施壓將延後

民眾黨新黨代表名單出爐！　有人酒駕遭剔除、灌票校正回歸

LIVE／共軍擾台「雙城論壇不辦了？」　陸委會出面說明！

賺了81萬！陸流行幫長者「代寫回憶錄」　作者：寫3本可買車

內湖母女遭詐千萬輕生亡　又1車手遭聲押1交保...檢警續追金流

快訊／台中警集體造假「白單變紅單」！　偵查隊長遭羈押禁見

獨行俠「真大腿」是他！　華盛頓本季出賽19戰狂掃15勝

2024年屏東縣農漁會改選　屏東檢警調+相關單位動起來了

目擊部隊裝甲車集結！金門人焦慮「快打仗了？」　金防部澄清

專家公開「10招」降壞膽固醇！　喝綠茶、吃堅果全上榜

一刀穿心慘死畫面曝！KTV混戰為救朋友反沒命　凶煞一審判無期

台中16歲少女控父「BB槍射大腿」違反保護令　警未發現槍彈

嫌仙貝太貴！陸女網購餅乾餵奈良鹿　發文炫耀：可以餵到吐

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

政治熱門新聞

486先生咬定鍾明軒拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

內政部示警：農業發展權入法　將讓農地被判死刑

快訊／64架次共機艦出海「四面環台」　1996年來最大規模海上行動

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

詹江村被「統戰預告片」點名　深夜緊急回應揭原因

柯文哲「遺忘的硬碟」成破口！她嘆恐摧毀民眾黨

共軍包圍東部雙城論壇喊停？陸委會回應了

被黃國昌罵「垃圾週刊」　《鏡週刊》：不道歉就告

「民進黨要複製一個新柯文哲」　黃揚明談苗博雅：發文是承認要選了

謝宜容涉貪遭聲押禁見　藍委轟洪申翰：前兩天還盲目背書

民眾黨新黨代表名單出爐！　有人酒駕遭剔除、灌票校正回歸

盧秀燕證實將蓋超級大巨蛋　正在做最終評估

國土法將上路申請案暴增？　國土署：既有法規仍在送件仍需審議

更多熱門

相關新聞

金凱瑞笑談復出：我買太多要賺錢

金凱瑞笑談復出：我買太多要賺錢

電影《音速小子3》（Sonic the Hedgehog 3）在倫敦舉行首映，大家都圍堵之前揚言要推出影壇的金凱瑞（Jim Carrey），為什麼又決定復出接演這部片呢？他也非常誠實地回答：「我買太多，需要拍片賺錢！」真不虧是搞笑天王！

陳彥翔「燒死8條命」免死！改判無期徒刑　陳父：沒意見

陳彥翔「燒死8條命」免死！改判無期徒刑　陳父：沒意見

陳彥翔奪8命！她曝「僅孫女遺體完整」：我女兒到死還抱著她的寶貝

陳彥翔奪8命！她曝「僅孫女遺體完整」：我女兒到死還抱著她的寶貝

中國附針頭危險玩具流竄！打入恐致死

中國附針頭危險玩具流竄！打入恐致死

陳彥翔律師言論激怒家屬！挨轟「花納稅人錢」：一次派3位大律師耶

陳彥翔律師言論激怒家屬！挨轟「花納稅人錢」：一次派3位大律師耶

關鍵字：

鏡週刊死刑廢死大法官

讀者迴響

熱門新聞

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

經典賽資格賽35人出爐！陳傑憲唯一重複

重機人妻出軌車友！超色訊息被抓包

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

快訊／謝宜容涉貪聲押禁見　兩鬢斑白

《濟公》林照雄離世！　享年85歲

陳彥翔奪8命！她曝「僅孫女遺體完整」：我女兒到死還抱著她的寶貝

486先生咬定鍾明軒拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

師生「北上吃鐵板燒」情侶默默買單！原因暖爆

大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

台女星搭機「坐商務艙違反規定」

雪隧逼車狂魔找到了！租賃車整路按喇叭、貼屁股

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

「10級強風要來了」今晚轉雨下最大地區曝　2天恐跌破10℃

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面