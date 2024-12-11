民意不滿實質廢死　陳運財重申「民意並不拘束大法官」

▲關於死刑存廢的爭議，有超過8成民眾反對廢除死刑或實質廢死。（圖／鏡週刊資料照）

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司法院大法官人事同意權案於今（11日）由立法院全院委員會審查，針對憲法法庭9月宣判死刑部分合憲一事，民眾黨立委麥玉珍以最新民調質疑「大法官是否聽取民意」，並痛批台灣37名死刑犯至今未執行。

對此，大法官被提名人陳運財回應，憲法法庭應審酌民意，但其主要職責仍是解釋憲法，保障基本權利並維護權力分立。

根據新國會智庫最新民調，超過8成民眾反對廢除死刑或實質廢死，另有65.8%支持在2026年舉辦「反廢死公投」，並有57%主張修憲限制大法官權力。麥玉珍據此數據質問陳運財，憲法法庭是否應更重視民意。

而陳運財則回應，大法官需考量民意，但不能受其拘束，解釋憲法的核心在於從基本權利與法治原則出發，而非僅基於民意做決策。

針對死刑存廢議題，陳運財在書面報告中提到，維持死刑制度屬立法政策問題，針對適用死刑的最嚴重犯罪，需符合嚴密的正當法律程序。他指出，死刑議題涉及多重考量，包括嚇阻效果、被害人家屬感受、替代措施的完善程度以及輿論動向等。

陳運財建議，強化法制面措施是當務之急，例如增進被害人法律扶助、完善證人與被告程序參與權，並透過科刑意見陳述等機制，保障相關程序的公平性。

陳運財強調，司法應提升死刑案件的實質有效辯護功能，同時加強誤判案例與死刑執行程序的資訊透明，促進社會理性討論。他認為，唯有深化對死刑存廢議題的公共對話，才能找到平衡司法正義與人權保障的最佳解決方案。

面對麥玉珍對司法信任危機的質疑，陳運財表示，大法官的職責在於釐清立法事實的基礎必要性，並對干預人民自由權利的行為進行比例原則審查。

陳運財重申，儘管民意重要，但大法官的獨立性與專業性更是維護司法正義的核心。陳運財承諾，未來將致力於推動更透明、公正的司法制度，重拾民眾對司法的信任。



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