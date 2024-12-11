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大法官被提名人認同死刑　王碧芳坦言：曾看被害人媽媽像跟著死去

▲司法院大法官被提名人王碧芳。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院大法官被提名人王碧芳。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

國民黨立委翁曉玲提案修正憲法訴訟法惹議，她今天詢問大法官被提名人王碧芳是否支持。王碧芳說，她個人沒辦法支持翁曉玲的提案，萬一大法官人數少於10人，會實質癱瘓憲法法庭。

翁曉玲日前提出憲法訴訟法修正草案，增訂大法官「現有總額」為憲法增修條文第5條所定的大法官人數，即15位，引發爭論。

立法院全院委員會今天下午審查司法院大法官被提名人王碧芳。翁曉玲詢問，是否同意修法來強化大法官審理程序的嚴謹度。王碧芳說，草案中將現有總額等同法定總額15人，當然是立意良好，但大法官可能因辭職等情形而出缺，如果大法官出缺不足2/3，即不足10人時，所有憲法法庭的判決都沒辦法做，連「受理」的決定都沒辦法做。

翁曉玲說，大法官出缺時，應盡快補齊員額，依憲法是總統提名、經過立法院行使同意權。王碧芳表示，制度規定還是要設想可能有沒辦法達到法定總額的情形，「我個人是比較沒辦法支持委員的這個提案」。

回應民進黨立委陳冠廷追問時，王碧芳表示，若把現有總額等同法定總額15人，在大法官完全沒出缺情況下沒有問題，問題是大法官可能辭職或其他情形，或是總統提名沒有全額補足情況下，會造成現有總額與法定總額不相當。

王碧芳指出，萬一大法官人數少於10人，憲法訴訟法除了審查庭不受理外，幾乎所有條文都需要現有總額2/3以上，也就是10人以上出席、決議，「變成會實質癱瘓憲法法庭」。

王碧芳說，立法院經過審慎考量後，如果真的通過的話，確實會有困境，即使有人來聲請，也會面臨憲法法庭不符合憲法訴訟法，面臨非常大的問題；這時憲法法庭是否要對這樣的法案採取違憲宣告，也是思考點，但真的不希望走到這一步。

另外，陳冠廷也問王碧芳對於死刑存廢的立場。王碧芳說，如果民意認為要廢除死刑，比較適合像德國或法國要入憲，是憲法保留事項。陳冠廷說，但民意沒有要廢除死刑，如果讓國會可以議決，應該至少2/3以上支持死刑。

陳冠廷問，憲法法庭是否引導死刑已經極度限縮，甚至廢死；王碧芳說，她個人認為已經相當限縮，不過死刑的釋憲要符合國際人權公約規定，是最嚴厲的情形，且要有最嚴厲的正當法律程序要求；國際人權公約說要保護生命權，公政公約更早在1976年施行，很信服、嚮往這樣的公約。

王碧芳表示，但身為實務工作者，她曾辦過4年刑事案件，包括重大刑案、殺人案，29年前她辦一起殺人案，被害人是一個小女孩，跟遺體幾乎被開腸破肚的照片比，被害人清純的樣子還清楚映在她腦海中；開庭時請單親媽媽陳訴時，其母親哀悽的面容就像已經跟著死去一樣。

王碧芳說，這是一起強姦殺人案，從那一刻起，她覺得若無相對應的終身監禁、不得假釋的制度，這麼嚴重的犯罪情節「只有採取這樣的方式，才是罪責相當」。陳冠廷追問，罪責相當是否包含死刑，徹底隔離於社會，王碧芳表示，「對，這是我個人的看法」。

 
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