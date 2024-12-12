陳彥翔奪8命免死　律師揭關鍵：就是這個but

記者陳俊宏／綜合報導

新竹逆子陳彥翔縱火燒死8名至親，一審遭判死刑，二審改判無期徒刑，引發各界議論。對此，律師林智群表示，陳男因為「自首」，所以法院決定給他減刑一次，死刑減一次，就是無期徒刑了。

林智群在臉書說，奪8命，4個大人4個小孩+親人，一般情況下一定死刑的，「but，就是這個but，刑法第62條有『自首』規定，陳男在警察沒發現縱火的情況下，自己承認，就成立自首。」

▼陳彥翔二審改判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）



林智群表示，「自首」原本規定是「應減刑」，後來發現有些犯罪者殺人、撞到人後，第一時間不是將對方送醫，而是跑去警察局自首，這種情況根本就是為了自己的利益，而不是對自己行為感到後悔，所以後來就修法改成「得」減刑。

林智群指出，回到這個案子，陳男成立自首，那法院要不要給他減刑呢？就是看他自首的動機是什麼，陳男是後悔自己行為，所以法院決定給他減刑一次，死刑減一次，就是無期徒刑了。

▲▼陳彥翔當時縱火後，在現場遭警方壓制。（圖／資料照）

林智群說，一堆人說這個案子是法官律師都支持廢死，其實這個案子跟廢死沒什麼關係，而是要不要因為「自首」給一次減刑的問題。

陳彥翔2022年6月提油縱火，燒死媽媽、妻子、妹妹、嫂嫂及自己的3名子女、大哥的稚子等8名至親，一審遭判死刑。案經上訴，但二審法官認為，陳當時在現場主動稱「我縱的火」，並哭求警員救火，符合自首要件，因此改判無期徒刑。

這也是憲法法庭9月死刑釋憲限縮判處死刑要件後，首例死刑逆轉改判無期徒刑案件，全案可上訴。對此，高檢署表示，被告應判死刑，將研議提起上訴。

得知二審判決，陳彥翔大嫂的母親林雪紅崩潰哭喊，「你們救的是一條惡魔的命」、「不要再做惡魔的護航者了」。她說，如此罪大惡極、罪無可恕的殺人犯都可以免死，司法到底要傷害被害者家屬到什麼境地？

▼陳彥翔大嫂母親林雪紅悲痛發聲。（圖／記者吳銘峯攝）

