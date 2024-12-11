翁曉玲驚呼「大陸人不是中華民國人嗎？」　要大法官被提名人多查論文

▲大法官被提名人陳運財。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（11日）續審司法院大法官人事案，輪到被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳答詢。國民黨立委翁曉玲詢問時提到，「中配」前南投縣議員史雪燕遭內政部撤銷公職，翁質疑「大陸人是外國人嗎？」陳運財回應，他們應該沒有中華民國國籍，此時翁曉玲驚呼，中華民國國籍法是採血統主義，大陸地區人民的祖先、爸媽就是中華民國國民，怎麼會沒有中華民國國籍？「大陸地區是外國人嗎？我們中華民國有承認中華人民共和國是國家嗎？」語畢，翁也要求陳運財針對中華民國憲法部分，要再多去查一些論文。

翁曉玲詢問時提出，史雪燕遭內政部撤銷公職，「大陸人是外國人嗎？」陳運財回應，目前有兩岸人民關係條例規範，從憲法觀點來講，就基本人權部分跟國人應該一律保障，針對參政權部分有一定限制，這有公共利益考量。翁也追問，大陸人是外國人還是中華民國人民？陳運財回應，依兩岸人民關係條例來看，他們應該沒有中華民國國籍，除非按照相關規定申請。

聽到陳運財回答，翁曉玲驚呼「他沒有我們中華民國國籍？」中華民國國籍法是採血統主義，大陸地區人民的祖先、爸媽就是中華民國國民，怎麼會沒有中華民國國籍？這樣的邏輯很怪，《兩岸人民關係條例》中定義的大陸地區人民是中華民國國民，「如果是外國人，根本不需要這個條例啊！」陳運財僅默默回應，「委員您有您的解釋。」

翁曉玲指出，憲法有保障人權、公民權等等，即便是外國人也是，但一個已經取得中華民國籍的陸配，居然可以因為內政部說沒有放棄大陸國籍，所以要解除她的公職，「我很好奇，他們是外國人嗎？大陸地區是外國人嗎？可以叫他們放棄國籍嗎？我們中華民國有承認中華人民共和國是國家嗎？」

陳運財則說，「依我個人觀點，基本上在李登輝總統宣告勘亂時期終止，不把中華人民共和國視為叛亂團體後…」但翁隨即打岔要他講清楚，是將中華人民共和國視為叛亂地區，還是將大陸地區視為叛亂地區？更何況如今已解除動員戡亂時期了，翁曉玲還要求陳運財，「針對中華民國憲法的部分要再多去查一些論文」。