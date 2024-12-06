府城消防志工熱心服務獲　黃偉哲表揚肯定

▲台南市消防局6日表揚防災教育館及消防史料館績優志工，市長黃偉哲出席會場，計有16位服務滿3年超過300小時的志工接受表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局6日表揚防災教育館及消防史料館績優志工，市長黃偉哲出席會場，計有16位服務滿3年超過300小時的志工接受表揚，藉由表揚既具愛心又肯付出的有志之士，產生示範的影響作用，激起他人學習、效法，進而實踐「助人最樂，服務最榮」的人生真諦。

防災教育館及消防史料館，分別為防火防災宣導及介紹府城消防歷史場域，館內的導覽解說服務皆仰賴志工人力。2024年統計至月底止，志工人數131人，接受導覽解說服務人次已達3萬多人。其中「家庭志工」為消防局志工隊的特色，共有7對夫妻或兄弟姊妹一起服務，弘揚「一人志工，全家志工」精神。

市長黃偉哲表示「安全大台南」及「志工大台南」為本市施政目標之一，志工是出於自己的意願，為社會做事，抱著「歡喜做」的心情，快樂的享受服務的機會。參與消防志工，達到參與社會服務的目標，實踐宣導消防安全的重要。

消防局局長李明峯代表消防局感謝所有投入志工工作的夥伴們，舉辦表揚典禮配合國際志工日活動，消防宣導因為有志工們的投入，更加得力，也希望能將志願服務奉獻的誠意、利他的情操、助人的胸懷、服務的熱忱，廣為傳揚至社會每個角落。