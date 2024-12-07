台南官田消防前進校園防火宣導　企業義消來逗陣宣導歡樂樂無窮

▲台南市渡拔國小歡慶校慶之際，第二大隊官田分隊特別前往參與，共同為師生和家長帶來一場生動且教育意義深遠的防火防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市渡拔國小歡慶校慶之際，第二大隊官田分隊特別前往參與，共同為師生和家長帶來一場生動且教育意義深遠的防火防災宣導活動，此次活動不僅增添校慶的熱鬧氣氛，更以實際行動提升社區防災意識。

官田分隊針對下列防火防災重點進行細部的說明及推廣透過寓教於樂的方式，讓大小朋友都能輕鬆學習防災知識。(一)哈姆立克急救法教學：因應年關將至，家家戶戶即將團圓聚餐，本次活動官田分隊特別針對異物哽塞之高風險對象；如老人、小孩等，進行哈姆立克急救法教學。透過擬真的教具，讓師生及家長能親身操作如何在呼吸道阻塞的緊急狀況下，為病患實施急救措施，讓前來體驗的民眾都直呼：好實用呀！

(二)安裝住宅火災警報器：火災初期的黃金逃生時間僅有數分鐘，警報器能迅速偵測煙霧並發出警報，提升住戶逃生機率。(三) 熱水器正確安裝：瓦斯熱水器應安裝於通風良好的室外，禁止安裝於浴室內或密閉空間中。(四)防範一氧化碳中毒：使用燃氣器具時保持通風，避免密閉空間中燃燒。

除此之外，本次宣導活動亮點不斷，消防機器人也至現場供展示合影，透過遠端遙控、熱顯像儀偵測、五用氣體偵測儀等高階儀器，可以降低消防人員救災時的潛在風險，前來合影的民眾直呼：科技進步救災躍進，消防員也好帥氣！

另身兼渡拔國小輔導會長同時也是消防局企業義消成員的胡鴻鳴先生也來共襄盛舉，他與消防人員攜手合作，不僅展現出公私協力推動防災教育的決心，也體現了社會力量共同守護安全的價值，更以實際行動為企業社會責任樹立榜樣。

消防局局長李明峯表示，市長黃偉哲對於各項防火防災推廣活動相當重視，所謂「預防做得好，人民安居樂業沒煩

惱」，活動不僅讓師生和家長收穫滿滿，也讓校慶活動更具教育意義。未來，官田分隊將持續透過各類活動深化社區的防災意識，攜手打造更安全的生活環境。

第二大隊大隊長王騰毅指出，此次宣導活動非常的亮眼且成功，透過各種機會的媒合，讓消防隊得以深入各種場合，推廣防火防災知識，也期望在消防人員及企業義消努力的同時，民眾也能給予實質的肯定，同時也一起為打造無災、安居樂業的家園共盡一份心力。