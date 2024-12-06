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勞動部雲嘉南分署志工隊獲表揚 　獲頒雙部會15面獎牌肯定

▲▼ 勞動部雲嘉南分署志工團隊獲雙部會表揚 15面獎牌肯定服務量能 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在嘉義舉行「志工會員大會」表揚績優志工的卓越表現 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為肯定並感謝志工們偉大的貢獻，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特於「國際志工日」隔天，113年12月6日在嘉義舉行「志工會員大會」，除表揚績優志工的卓越表現，還藉由專業講座分享，強化志工團隊的專業力與凝聚力，活動中也邀請71歲資深志工蘇振生分享服務經驗，為志工服務注入滿滿能量。

▲▼ 勞動部雲嘉南分署志工團隊獲雙部會表揚 15面獎牌肯定服務量能 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

▲「志工會員大會」邀請嘉義張老師基金會資深督導何翎毓進行講座案例分享。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，南分署志工團隊的夥伴，主要協助提供民眾引導及簡易諮詢服務，不僅是分署推動各項服務的有力助手，今年度更獲勞動部及衛生福利部「全國績優志工表揚」，合計獲頒15面獎牌，為勞動部所屬單位中獲獎數最多的單位，除肯定志工們的服務量能，更感謝志工團隊們不遺餘力地付出，讓分署各項資源更易傳達給需要的民眾，持續為社會帶來正向迴響。

▲▼ 勞動部雲嘉南分署志工團隊獲雙部會表揚 15面獎牌肯定服務量能 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

▲獲頒衛生福利部「全國績優志工表揚」金獎資深志工蘇振生(右)、已逾70歲高齡，自98年退休後便投入志工行列、服務時數超過1.2萬小時。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

本次獲頒衛生福利部「全國績優志工表揚」金獎資深志工蘇振生大哥、已逾70歲高齡，自98年退休後便投入志工行列、服務時數超過1.2萬小時，在這26年的志工服務歷程中，讓他感受到擔任志工可以協助他人，獲得滿滿成就感，直呼施比受更有福、要持續擔任志工為社會貢獻；此外，為提升志工的服務能力與專業素養，活動也特別邀請嘉義張老師基金會資深督導何翎毓進行講座案例分享，教授如何透過傾聽、關懷及服務，讓自己成為內外兼具、質量並重的志工。

多名志工也有感而發表示，擔任就服志工不僅可面對多元的民眾，更能透過互動提升談話技巧與同理心，是一種非常好的學習體驗，而且每年分署都會安排專業的教育訓練，提升志工們諮詢技巧及熟悉相關勞工權益等，在幫助他人的同時學習新技能，號召更多有愛心、喜愛助人的民眾加入志工團隊，一同協助有需要的人，造福更多待業民眾。

劉邦棟補充，雲嘉南分署每年都會招募數名就服志工成員，提供民眾引導及簡易諮詢服務，歡迎積極主動、具有服務熱忱、喜愛助人的民眾報名，相關工作資訊可至衛生福利部志願服務資源網(https://vol.mohw.gov.tw/vol2/)查詢，或致電洽詢雲嘉南分署轄下各地就業服務據點。

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