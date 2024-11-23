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創意短片《小紅帽》帶頭防詐　瑞芳警志工攜手守護家園

▲創意短片《小紅帽》帶頭防詐 瑞芳警志工攜手守護家園。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

▲現場播放創意短片《小紅帽》帶頭防詐，瑞芳警志工攜手守護家園。（圖／新北市瑞芳警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局於日前舉辦志工聯誼餐會，藉由溫馨的聚會，感謝志工朋友們平日的無私奉獻與對治安工作的支持。活動特別邀請兼任志工中隊長的林裔綺議員到場致意，現場播放46秒反詐創意短影音《小紅帽》，以詼諧生動的故事情節結合常見詐騙手法，引起現場熱烈迴響。

瑞芳警分局長李智源表示，警察志工是瑞芳治安的堅實後盾，無論是在治安維護、交通疏導，或是社區服務，志工們始終發揮關鍵作用，為瑞芳轄區的安全與幸福作出重要貢獻。

▲創意短片《小紅帽》帶頭防詐 瑞芳警志工攜手守護家園。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

▲瑞芳警分局長李智源（左）表示，民眾如遇可疑訊息，務必「一聽二掛三查證」。

李智源表示，本次活動除了聯誼交流，還精心安排了反詐宣導環節。分局播放了自行剪輯46秒的反詐創意短影音《小紅帽》，以詼諧生動的故事情節結合常見詐騙手法，引起現場熱烈迴響。並以常用的通訊群組轉傳給志工們，影片深入淺出且易於傳播，可立即與家人朋友分享，成為推廣防詐的「種子」，讓反詐意識深入人心。

此外，專業宣講團隊也透過案例故事，講解詐騙手法的變化與應對技巧，並提醒志工要時時保持警覺。李智源分局長強調，「謹慎求證是最有效的防詐利器，民眾如遇可疑訊息，務必『一聽二掛三查證』，並撥打165反詐騙專線查詢，以保護自身安全。」

▲創意短片《小紅帽》帶頭防詐 瑞芳警志工攜手守護家園。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

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