營養午餐有蟲蠕動！無良廠商買國外雞腿充國產騙獎金　4人被起訴

▲龍昇蔬果行涉嫌詐領補助、賣劣質食材流入校園，呂姓登記負責人獲緩起訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆某高中去年5月初傳出營養午餐發放的點心麵包，裡面竟然有活蟲瘋狂蠕動，意外踢爆供應餐點的「龍昇蔬果行」涉嫌詐領補助、賣劣質食材流入校園，詐取43萬9千餘元市府獎金，偵查後將呂姓登記負責人等8人涉犯3人以上共同犯詐欺取財等罪，各罰3萬到25萬後，皆給予緩起訴。另又查出龍昇蔬果行黃姓實際負責人將國外雞腿混充國產雞腿，提供給國小當營養午餐，並由該國小林姓營養師洩露市府稽查時間，藉此通過食材檢驗。檢方傳喚黃等相關涉案人員，偵查後起訴黃、林等4人。

去年有高中生拍下畫面，指出吃營養午餐時，竟然發現餐點麵包中有蟲體蠕動，立刻錄下影片並向老師反映。經了解，負責該校午餐的「龍昇蔬果行」過去早有出包案例，去年2月14日發生番茄食材「標籤不實」，廠商卻聲稱是「標籤誤植」；此外，4月25日學校營養師驗收時，又發現「雞肉過期」的嚴重事件，所幸確認過期肉品並未進入校園讓學生食用。

▲基隆營養午餐現活蟲狂蠕動，緊急封存食材進行開罰。（圖／記者郭世賢翻攝）

因營養午餐得標業者若提供「國產可溯源食材」，且供應日數達每月供餐日數半數以上，就可向政府申請獎勵金。檢方調查發現，龍昇蔬果行為了賺取獎金，呂姓登記負責人和女兒等人從2022年間採購未具生產追溯QR Code之「蒲瓜」、「扁蒲」、「冬瓜」、「番茄」等農產品後，和盧姓員工擅自印製其他農民的生產追溯QR Code，貼在外包裝上，偽裝成有產銷履歷的台灣農產品，將食材交給18所國中小食用，共詐取43萬9千餘元。

檢方約談呂姓負責人等相關人士後，將呂等涉案8人，依涉3人以上共同犯詐欺取財、商品品質為虛偽標記等罪，讓他們向公庫支付3萬到25萬後，皆給予緩起訴。

另外，該蔬果廠商黃姓實際負責人還以國外雞腿混充國產雞腿，詐領市府獎勵金。黃和冷凍食品廠商「永興食品」合謀，由該公司蔡姓老闆和余姓員工向國外進口1154隻雞腿，另購買少量國產雞腿，將兩者混合並貼上「CAS台灣優良農產品標章」，提供國小膳食使用，藉此降低成本，並向基隆市府詐取獎金1萬360元。而該國小林姓營養師為了讓午餐食材通過檢驗，竟將教育處做食材稽查的時間透露給黃姓負責人，好讓他們預作準備。

檢方訊後，將林姓營養師依犯公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪，黃、蔡、余3人涉犯3人以上共同犯詐欺取財、就商品之原產國及品質為虛偽標記等罪起訴。